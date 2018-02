CAOS/ Su Canale Nove il film con Jason Statham (oggi, 21 febbraio 2018)

Caos, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Jason Statham, Henry Czerny, Justine Waddell, alla regia Tony Giglio. Il dettaglio della trama.

21 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

JASON STATHAM NEL CAST

Il film Caos va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 2006 da Tony Giglio e interpretata da Jason Statham, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen e Rob LaBelle. Il ruolo del detective Shane Dekker è stato affidato a Ryan Phillippe, attore americano e volto noto del cinema per le sue partecipazioni in Flags of Our Fathers, Breach - L'infiltrato. In tv ha preso parte a diversi episodi di alcune serie televisive di successo come Damages, Secrets and Lies e Shooter. Nel 2017 è apparso in Wish Upon. Le musiche di Caos sono state curate da Trevor Jones, musicista che ha composto una lunga serie di colonne sonore famose come quelle di Notting Hill, La vera storia di Jack lo squartatore e La leggenda degli uomini straordinari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAOS, LA TRAMA DEL FILM

Quentin Conners e Jason York sono due agenti di polizia che, in una notte fredda e piovosa, inseguono un criminale che ha appena rapito un uomo. L'inseguimento si conclude nel peggiore di modi, con la morte del rapitore e dell'ostaggio. Conners viene momentaneamente radiato dal dipartimento di polizia con l'accusa di aver causato la morte dell'ostaggio e poco dopo anche York presenta le sue dimissioni. Passano diversi mesi e nel corso di una rapina il malvivente, che ha preso in ostaggio alcuni malcapitati, richiede espressamente la presenza del detective Conners che viene dunque reintegrato in servizio. Poco dopo la banda criminale scappa via senza portare con se la refurtiva, mentre la polizia riesce ad arrestare un membro della gang. Le indagini svelano una verità scomoda per la polizia. Il detective Callo (la cui testimonianza è risultata decisiva per l'accusa di Conners) avrebbe infatti rubato il denaro frutto della rapina in un secondo momento. Passano poche ore e Callo muore per mano di Lorenz, ovvero il criminale che aveva richiesto di parlare con Conners nel corso della rapina. Nel frattempo il nuovo collega di Conners, Dekker, scopre che fu il detective York ad uccidere l'ostaggio nel corso dell'inseguimento di diversi mesi prima.

