CARLO CRACCO/ Apre il ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II: “È il primo progetto tutto mio”

Dopo due anni di attesa oggi, mercoledì 21 febbraio, apre al pubblico "Cracco", il nuovo locale dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

21 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele

Oggi, mercoledì 21 febbraio, apre dopo più di due anni di attesa il locale di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ieri si è tenuta l’inaugurazione con conferenza stampa dove con Cracco hanno preso la parola il sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli architetti dello studio Peregalli, presentati da Fabio Fazio. Tra i presenti anche il socio-amico Lapo Elkann. “È il primo progetto tutto mio. Mio e di Rosa. Un lavoro che ha richiesto molto tempo e molta passione. Oggi i locali sono tutti minimalisti, asciutti, essenziali. A me piaceva invece quello che facevano questi architetti e ho voluto una cosa così anch’io. Qualcosa che ricordi che cos’era questo luogo”, ha detto Carlo Cracco, durante la conferenza stampa. “Cracco” non è solo un ristorante ma un intero palazzo di cinque piani, ristrutturato da Laura Sartori Rimini e Roberto Peregalli che hanno creato un mix tra la seconda metà dell’800 e Gio Ponti: “C’è un dialogo tra interni ed esterno, così come con la creatività della cucina di Cracco, che non si è spaventato dalle decorazioni, non ha pensato che distraessero dai suoi piatti”, hanno spiegato gli architetti. Durante l’inaugurazione, Cracco ha ricordato anche il maestro Gualtiero Marchesi, la cui pasticceria è “dirimpettaia” in Galleria: “Era il sogno anche di Marchesi. Mi sarebbe piaciuto oggi che ci fosse, ma ha deciso di lasciarci prima. Credo sarebbe fiero di quello che abbiamo fatto. Quando gliene parlai mesi fa, mi disse che ero matto”, ha svelato lo chef vicentino.

CRACCO, UN PALAZZO DI CINQUE PIANI

Al piano terra c’è il Cafè con pareti in stucco, dipinte a mano a motivo damascato, pavimento in mosaico e il bancone-bar della fine dell’800 portato da Parigi. Qui è possibile accomodarsi per pranzi veloci e cene informali. C’è anche lo spazio dedicato alla pasticceria e alle creazioni in cioccolato del pastry chef Marco Pedron. Al primo piano una sala d’accoglienza con carta da parati dipinta a mano a grandi corolle floreali introduce al Ristorante, tre sale e due privé. La cucina del Ristorante - ogni piano ha la sua - è decorata con piastrelle su disegno di Gio Ponti, giallo zafferano, bianco e nero. Sempre ispirati a Ponti sono i servizi di piatti di Richard Ginori, ideati in tre varianti dagli architetti per Cracco. Il secondo piano, cui si accede privatamente, è riservato alle occasioni speciali. Nel seminterrato la cantina che ospita oltre 2000 etichette e oltre diecimila bottiglie. Infine un intero piano-laboratorio per le cucine. Da oggi dunque porte aperte al “Cracco”: dalle 8 alle 22 il café, aperto 7 giorni su 7, prezzi da 20 a 50 euro, sette tavolini curati dal Maitre Alex Bartoli. Il ristorante sarà chiuso sabato a pranzo e domenica, degustazione da 190 euro, piatti alla carta da 40 euro in su, circa 45 coperti.

