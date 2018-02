CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?/ Su Tv8 il film con Hugh Grant (oggi, 21 febbraio 2018)

Che fine hanno fatto i Morgan?, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Hugh Grant e Sarah Jessica Parker, alla regia Marc Lawrence. Il dettaglio.

21 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST HUGH GRANT

Il film Che fine hanno fatto i Morgan? va in onda su Tv8 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 21.30. Una commedia prodotta nel 2009 con la regia e la sceneggiatura che sono stati curati da Marc Lawrence mentre gli attori protagonisti del film sono Hugh Grant e Sarah Jessica Parker. Al loro fianco figurano anche Michael Kelly e Vincent e Wilford Brimley. Quest'ultimo, che interpreta il ruolo di Earl, è un attore americano classe 1934, protagonista di film come Progeny - Il figlio degli alieni, Un tenero ringraziamento, Avventurieri ai confini del mondo, Senza tregua e L'uomo del confine. Marc Lawrence, che ha diretto la pellicola, è un regista statunitense già noto per aver contribuito al successo di film come Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, Professore per amore, Scrivimi una canzone e Miss Detective. Nel cast di Che fine hanno fatto i Morgan?, figura anche Mary Steenburgen (Emma Wheeler), attrice statunitense nota per il ruolo di Clara nel terzo capitolo della saga cinematografica di Ritorno al futuro. È inoltre tra gli attori protagonisti della serie tv Joan of Arcadia. Altre produzioni cinematografiche a cui ha recentemente preso parte sono A spasso nel bosco, Il buio nell'anima, Tutti insieme inevitabilmente, Ricatto d'amore e La costa del sole. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?, LA TRAMA DEL FILM

Paul e Maryl sono due professionisti di successo la cui vita matrimoniale sta lentamente andando a rotoli. Gli impegni lavorativi e i continui tradimenti dell'uomo stanno minando alla base il loro rapporto e per tentare di salvare il loro matrimonio, Paul decide di organizzare una cena romantica in un ristorante di lusso della città. La serata sembra andare nel migliore dei modi fino a che i due assistono ad un omicidio e vengono immediatamente inseriti nel programma protezione testimoni. I Morgan cambiano così momentaneamente identità e sono costretti a trasferirsi in un piccolo paesino, in attesa che l'omicida venga arrestato. Riusciranno a rimanere al sicuro fino a che il killer non sarà assicurato alla giustiza?

