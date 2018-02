CLAUDIA ZANELLA/ Moglie di Fausto Brizzi: “da una disgrazia si può sempre rinascere”

Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi: l'attrice e scrittrice ha pubblicato il libro Meglio un giorno da vegana - La scelta che ha cambiato le nostre vite.

21 febbraio 2018 Fabio Morasca

Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi (Web)

Claudia Zanella è l'attrice e scrittrice nota per essere la moglie del regista Fausto Brizzi, recentemente coinvolto nello scandalo molestie scatenato da un'inchiesta andata in onda nel programma Le Iene Show. Recentemente, l'attrice e il marito, che hanno lavorato insieme nel film Pazze di me, sposati dal 2014 e genitori di Penelope Nina, nata nel 2016, sono stati paparazzati a Roma in un clima decisamente più distensivo dopo la bufera mediatica che ha travolto improvvisamente il regista romano. Claudia Zanella è anche un'attivista vegana e il suo ultimo libro tratta proprio quest'argomento. La nuova opera di Claudia Zanella si intitola Meglio un giorno da vegana - La scelta che ha cambiato le nostre vite e l'attrice ne ha parlato con una lunga intervista pubblicata sul sito Gay.tv. Nel libro, "appare" anche Fausto Brizzi con una sua citazione in quarta di copertina: "Non fidatevi. E' del pianeta Vega". Per la cronaca, anche Brizzi scrisse un libro sull'argomento intitolato Ho sposato una vegana.

CLAUDIA ZANELLA E LA "MODA" VEGANA

L'attrice fiorentina ha esordito, svelando i motivi per i quali ha scelto di diventare vegana e di parlarne con un libro: "È successo circa dodici anni fa. Avevo una fame incredibile ed era tutto chiuso, tranne un piccolo ristorante macrobiotico/vegano. Dentro trovai la proprietaria che mi iniziò a parlare del perché delle sue scelte e lì mi resi conto che non sapevo davvero nulla di alimentazione. E da quel momento, oltre ad appassionarmi a questa materia, iniziai il mio percorso di transizione: da macrobiotica a vegetariana fino a diventare vegana. Dopo più di dieci anni di studio, mi sembrava giusto condividere il verbo". Claudia Zanella non esclude che un giorno possa diventare anche conduttrice di un programma televisivo completamente dedicato alla filosofia vegana. Rispondendo alla domanda stando alla quale il veganesimo sarebbe diventato una sorta di moda da seguire, Claudia Zanella ha dichiarato che, anche se il veganesimo fosse soltanto una moda, non ci sarebbe nessun problema perché, grazie a questa "moda", molti animali verrebbero salvati.

"NELLA SITUAZIONE PIU' BRUTTA, C'E' POSSIBILITA' DI CAMBIAMENTO"

Claudia Zanella, però, ha dichiarato di non apprezzare i vegani estremisti, confidando addirittura che i confronti con loro sono molti aspri per via della loro avversione nei riguardi dei vegetariani: "Quando mi confronto con loro, talvolta, mi verrebbe voglia di non esserlo più e prima o poi, se continuano così, ci riusciranno". Secondo la Zanella, essere vegetariani è comunque migliore rispetto agli onnivori e che andrebbero apprezzati anche solo per questo. Non entrando nel dettaglio della sua vicenda personale, infine, Claudia Zanella ha dichiarato che il suo stile di vita può essere molto d'aiuto nell'affrontare momenti molto difficili. Le dichiarazioni: "Ci sono momenti così per tutti e sarebbe anormale non averne. E quando tutto va nel verso sbagliato ci sono solo due possibilità: o si resta a casa, a deprimersi, o si cerca di trovare a tutti i costi una soluzione. Anche nella situazione più brutta, c’è sempre una possibilità di cambiamento. Tanti anni fa avevo una visione più negativa, mentre oggi con tanto impegno vedo sempre una piccola luce anche in un tunnel buio".

