Carlo Conti, La nuova Corrida/ Il programma inventato da Corrado Mantoni sbarca in Rai

Carlo Conti, La nuova Corrida: esordio sulle reti Rai per il programma ideato negli anni sessanta in radio da Corrado Mantoni. Vedremo quale sarà l'impatto sul pubblico da aprile in poi.

21 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Carlo Conti, La nuova Corrida

Carlo Conti ad aprile avrà il durissimo compito di condurre La Corrida che torna per un'edizione che si preannuncia storica. E' infatti un ritorno dopo tanti anni di stop con il debutto assoluto in Rai. La Corrida era nata come trasmissione radiofonica lanciata da Corrado Mantoni insieme al fratello. Questi poi nel 1986 l'aveva portata in televisione raccogliendo grandissimo successo. Non avevano entusiasmato invece le edizioni successive con alla conduzione prima Gerry Scotti e poi Flavio Insinna. La nuova Corrida con Carlo Conti presenterà anche delle novità sostanziali come quella della presenza fissa di ospiti vip ad animarla di puntata in puntata. Dopo aver lasciato a Claudio Baglioni e compagni il Festival di Sanremo Carlo Conti è pronto per un'avventura nuova e di certo altamente motivante. Per i risultati dovremo aspettare però ancora più di un mese, perché il debutto è previsto per aprile.

LA CARRIERA

Nel periodo di lancio di Carlo Conti verso La Corrida c'è da capire anche quello che è capitato negli ultimi mesi e nella carriera più in generale del presentatore. Questi ha lasciato alle spalle ormai l'esperienza del Festival di Sanremo che quest'anno ha lasciato a Claudio Baglioni e company. Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo del 1961. La sua carriera inizia in radio con diversi programmi che dalle emittenti private fiorentine si muoveranno poi anche a livello nazionale. Lavora così con altri personaggi illustri come Marco Baldini e Gianfranco Monti oltre a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. In tv invece l'esordio è arrivato nel 1982 a Teleregione Toscana con Un ciak per artisti di domani. L'esplosione nazionale invece arriva tre anni dopo con Discording. Negli ultimi anni è diventato volto fisso delle reti Rai con programmi come Tale e quale show, L'eredità, Affari tuoi e tanti altri ancora.

© Riproduzione Riservata.