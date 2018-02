Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 21 febbraio: i tre italiani scomparsi in Messico

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 21 febbraio, su Raitre. Federica Sciarelli conduce una puntata dedicata alla scomparsa di tre italiani in Messico.

21 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Federica Sciarelli - Chi l'ha visto?

Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto? Il programma di Raitre, condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai fatti di cronaca che sconvolgono l’Italia, va in onda oggi, mercoledì 21 febbraio. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà la scomparsa dei tre italiani in Messico. Si tratta di una vicenda complessa la cui soluzione è ancora molto lontana. Federica Sciarelli cercherà di fare luce sugli sviluppi delle ricerche cercando di capire anche i motivi della scomparsa dei tre italiani. Nel corso della serata, poi, si tornerà a parlare dell’omicidio di Jessica, la ragazza uccisa a Milano in casa dell’autista del tram. L’unico accusato dell’omicidio è Alessandro Garlaschi. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e durante la nuova puntata di Chi l’ha visto, la conduttrice, con i suoi collaboratori, cercherà di capire il ruolo della moglie dell’autista in tutta la vicenda.

CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI: LA SCOMPARSA DI TRE ITALIANI IN MESSICO

Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino sono i tre napoletani scomparsi a Tecalitlan, 700 km da Città del Messico, dallo scorso 31 gennaio. I tre napoletani sono svaniti nel nulla e le ricerche sono ancora in alto mare. I tre si trovavano in Messico per vendere prodotti cinesi acquistati a Napoli. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, la famiglia dei tre italiani è convinta che siano stati rinchiusi da qualche parte dalle autorità locali. “Siamo convinti - dice oggi Gino Bergamè, portavoce della famiglia - che siano reclusi in un carcere del Messico. Siamo stati contattati da familiari di altre persone che da tempo non hanno più avuto notizie dei loro congiunti. Qualcuno dei familiari - aggiunge - ha anche pensato di raggiungere il Messico ma, a parte le scarse disponibilità economiche, crediamo, vista la reticenza finora mostrata delle istituzioni messicane, che sarebbe un viaggio inutile e, forse, perfino pericoloso». Nel nuovo appuntamento di Chi l’ha visto, si cercherà di capire cosa possa essere realmente accaduto.

