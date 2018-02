DANIELE BOSSARI VS EVA HENGER / L'attacco dell'opinionista: "Dove vuoi arrivare?" (Isola dei famosi 2018)

Daniele Bossari vs Eva Henger, lo scontro nella diretta de L'Isola dei famosi 2018 di ieri: l'opinionista ha chiesto all'ex naufraga chiarimenti sulle sue accuse.

21 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari

Il 'canna-gate' continua ad essere l'argomento di maggiore interesse (o forse l'unico?) di questa edizione de L'Isola dei famosi 2018 e anche la puntata di ieri sera ha chiamato in causa l'accusatrice Eva Henger. Anche Daniele Bossari si è trovato a prendere posizione nei confronti dell'attrice che non si è tirata indietro, riconfermando la sua versione dei fatti: Francesco Monte avrebbe fumato marijuana durante il soggiorno nella villa prima dello sbarco a Cayos Cochinos. Parole che ancora non hanno trovato la conferma degli altri naufraghi che nella diretta di ieri hanno cercato di sviare in modo particolarmente esplicito la questione. Forse perché proprio non hanno visto o perché non vogliono essere coinvolti in questa querelle che potrebbe trovare in futuro uno sbocco in tribunale, tutti gli isolani chiamati in causa da Alessia Marcuzzi hanno evitato di supportare la Henger. È questo il caso di Nadia Rinaldi, ma anche della nuova arrivata Cecilia Capriotti che ha chiaramente ammesso: "Eravamo tutti fumatori, denunciare il fatto non è nel mio stile. Non condivido ed è un’azione personale. Io ho fumato delle sigarette fuori e basta".

Daniele Bossari attacca Eva Henger

In seguito alle dichiarazioni di Cecilia Capriotti, riconfermate anche da Craig Warwick, nella diretta de L'Isola dei famosi 2018 di ieri sera è intervenuto anche Daniele Bossari. L'opinionista ha quindi chiesto a Eva Henger quali siano le sue intenzioni, dato che i suoi ex compagni di avventura sembrano averle voltato le spalle al gran completo. "Dove vuoi arrivare?", ha tuonato il vincitore del Grande Fratello Vip 2 dando la chiara impressione di volersi schierare dalla parte di Francesco Monte. E alla Henger non è toccato fare altro che rinnovare la sua convinzione: "Voglio far uscire la verità. Se Francesco avesse detto ‘sì ho sbagliato’, sarebbe finito tutto in una puntata". L'attrice non sembra quindi disposta a fare un passo indietro nella vicenda, che ormai tiene banco da settimane senza essere giunta ad una vera svolta.

