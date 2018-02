DOMENICO E TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne: il cavaliere del trono over si scatena per l'opinionista

Al trono over di Uomini e Donne, il cavaliere Domenico sarà protagonista di un nuovo siparietto con Tina Cipollari. Baci e balli in studio per la bionda opinionista.

21 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Oggi, mercoledì 21 febbraio, nel pomeriggio di Canale 5 torna i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Immancabile un nuovo siparietto di Domenico, il cavaliere pugliese “innamorato” di Tina Cipollari: “Mi piacciono le donne grasse, volevo toccare il tuo grasso”, ha detto tempo fa il cavaliere approcciandosi alla Cipollari. Settimana scorsa il cavaliere è riuscito a rubare un bacio sulle labbra alla bionda opinionista, oggi invece Domenico fa una serenata a Tina. L’uomo le dedica una canzone, la celebre “Mamma” che nel ritornello cambia in “Tina”, dopodiché le dà un altro bacio, questa volta sulla guancia. La bionda opinionista cerca di divincolarsi ma Domenico la rincorre nuovamente per darle un bacio sulla bocca, ma Tina preferisce darglielo sulla guancia. Maria De Filippi chiede al cavaliere se ha imparato la bachata, Domenico inizia a ballarla da solo ma Gianni Sperti lo invita a ballare intorno a una sedia. Dopo il suo show, Domenico si autodefinisce “lo stallone italiano”.

Il web critica Domenico

Il popolo del web però si è stufato dei siparietti di Domenico che importuna Tina: “Passi la prima volta che può aver fatto sorridere, dalla seconda volta in poi ha semplicemente reso il tutto inguardabile e ineducato, basta con sto tizio bavoso. #Domenico” e “E comunque, seppur sia una finta, far passare per divertente Domenico che molesta Tina è quanto di più deprecabile possa esserci”, scrivono due utenti su Twitter. “A chi ci dobbiamo rivolgere per finire il teatrino di Domenico con Tina?”, si chiede un altro utente, mentre un altro non si capaciti di come Maria De Filippo possa trovare divertente la cosa. Non manca chi commenta il siparietto con ironia: “Domenico è come quegli uomini che più tu gli dici che non li vuoi, più ti si accollano. #uominiedonne”.















© Riproduzione Riservata.