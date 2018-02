Damiano dei Maneskin / Foto, il cambio look fa impazzire le fan: lap dance e commenti spinti

Damiano David dei Maneskin, cambio look per il leader della band che si è classificata in seconda posizione durante la 12esima edizione di X Factor, le ultime dichiarazioni.

Damiano dei Maneskin, il nuovo look fa impazzire le fan

Damiano David dei Maneskin, si è fatto la tinta bionda ed è ancora single. Il leader indiscusso della band che si è classificata al secondo posto durante X Factor 12, ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire le estimatrici: "Se non ci sta nessuno sto solo", ha scritto. Nemmeno a dirlo - ovviamente - i commenti si sono sprecati. Donne di tutte le età per lui, dalle ultra 50enni alle ragazzine. "Se ti senti solo prendi il treno e vieni a Udine qui da me puoi stare tranquillo che nessuno ti disturba", si legge. E ancora: "Se vuoi ti faccio compagnia", "No, no ci sto io, dove ti pare, quando ti pare". Nel frattempo, Damiano ha anche rasato i capelli e il nuovo look viene evidenziato quanto li tira su con una coda. Durante i concerti con la sua fedelissima band, il cantante prosegue a fare la lap dance fornito di tacchi a spillo, e il suo stile fa già tendenza. Ed infatti, anche il suo successo con le donne, sembra più una conseguenza della sua popolarità che un reale ed oggettivo dato di fatto. Lui sa di piacere e così, non può deludere le aspettative.

Damiano David, leader dei Maneskin, dopo il tatuaggio che lo ritraeva come Gesù, ha voluto cambiare look in stile Ultimo dei Moicani. “Sempre più futuro", ha scritto attraverso le Stories di Instagram. "Qual è la prima cosa che ho fatto dopo X Factor? Sess*. Posso dirlo?", questa una delle sue ultime dichiarazioni. "Una vita fa, ero una persona diversa - racconta il 19enne tra le pagine del mensile Glamour - portavo i capelli corti e precisi, giocavo a basket, non cantavo". "Poi, la rivoluzione - prosegue - merito di un gruppo di amici matti, che mi ha spronato a essere come mi pare: all'inizio mi nascondevo per evitare i commenti gratuiti che mi mettevano ansia. A un certo punto ho capito: a doversi nascondere è chi mi urla certe cose". E se la scuola non è andata bene (Damiano ha confessato di non volerci tornare), con la musica sembra andare decisamente meglio: "Le meteore - dice Damiano - hanno sbagliato qualche step, non l'hanno voluto veramente, forse si sono accontentate. Non è il nostro caso, siamo terribilmente capricciosi: non con gli altri, con noi stessi".

