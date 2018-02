Dance, Dance, Dance/ Anticipazioni 21 febbraio: dure assegnazioni per i concorrenti, chi sarà eliminato?

Dance, Dance, Dance anticipazioni quinta serata 21 febbraio: le assegnazioni mettono in crisi tutte le coppie ancora in gara. Chi sarà eliminato dalla giuria?

21 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Dance, Dance, Dance

Dance, Dance, Dance torna in onda oggi, mercoledì 21 febbraio, alle 21.15 su Fox Life, con il quinto appuntamento. A giudicare le esibizioni delle coppie ancora in gara sarà la giuria formata da Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. La quarta serata di Dance, Dance,Dance è stata ricca di emozioni con le esibizioni singole che hanno messo a dura prova i prescelti che sono scesi in pista senza il rispettivo partner. Al termine della quarta serata, Dance Off ha visto scendere in pista Samanta e Michelangelo contro Cristina e Giulio. Le due coppie si sono esibite sulle note di Survivor delle Destiny's Child. Entrambe le coppie hanno ballato benissimo mettendo in netta difficoltà i giudici, costretti a riflettere a lungo prima di decretare la coppia eliminata. Alla fine, a lasciare il programma sono stati Samantha e Michelangelo mentre Cristina e Giulio hanno vinto la serata portando a casa 30 punti. Nella quinta serata di Dance, Dance, Dance si sfideranno così Carlotta Ferlito e Frank Chamizo, Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi, Dino Abbrescia e Susy Laude, Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella), Cristina Marino e Giulio Berruti. Anche nel quinto appuntamento, la coppia che sarà eliminata sarà decisa nel Dancer off ad eliminata diretta.

DANCE, DANCE, DANCE: LE ASSEGNAZIONI DEL QUINTO APPUNTAMENTO

Anche nel quinto appuntamento di Dance, Dance, Dance il direttore Laccio ha deciso di testare le doti ballerine delle coppie ancora in gara assegnando pezzi molto complicati. Solo Dance di Martin Jensen e Kids di Robbie Williams e Kylie Minogue sono i pezzi assegnati a Susy e Dino e a Carlotta e Frank. La più spaventata dalla prova è Carlotta che dovrà indossare i tacchi ed esibirsi in una lap dance. Il direttore, inoltre, ha deciso che, giunti al giro di boa, tutti i concorrenti devono fare un salto di qualità. A Cristina e Giulio ha così assegnato What about us, l'ultimo successo in ordine di tempo di Pink sulle cui note la Marino dovrà eseguire un triplo salto mortale. Roberta e Tommaso, invece, dovranno ballare sulle note di Yeah di Usher, brano del 2014 che ha vinto tantissimi premi. Prove complicate, dunque, per le coppie in gara che non hanno alcuna intenzione di arrendersi senza combattere.

