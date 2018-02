Elena e Simone nascerà l'amore?/ Soli su Isla Bonita, Scintilla deve temere al concorrenza? (Isola dei Famosi)

Elena Morali e Simone Barbato approdano all'Isla Bonita. Il Mimo è il migliore della settimana e sceglie la pupa per trascorrere qualche tempo da soli in questa nuova isola

21 febbraio 2018 Anna Montesano

Elena e Simone sull'Isla Bonita

È Simone Barbato il migliore di questa settimana ed è proprio lui che vince un soggiorno a "cinque stelle" con la sua bella Elena Morali". Il mimo dell'Isola dei Famosi è riuscito a battere Rosa Perrotta nel corso della prova affrontata durante la diretta di questa sera. Simone è infatti riuscito a rimanere sospeso ad una corda sul mare più di Rosa che è invece caduta, rinunciando alla possibilità di essere la migliore. Questa settimana il ruolo del migliore però cambia perchè il gruppo non sarà diviso in due isole ma, per la prima volta, tutti vivranno insieme nella stessa isola. Il premio per Simone questa settimana è allora ben diverso dal solito: il mimo potrà passare del tempo sull'Isla Bonita, una nuova località che vedrà dei privilegi per lui e la sua accompagnatrice.

SCATTERÀ LA 'SCINTILLA' SULL'ISLA BONITA?

Ma Simone su quest'isola non sarà da solo: Alessia Marcuzzi gli comunica che sulla nuova location potrà portare con se un altro naufrago ma di sesso femminile. La scelta appare a tutti abbastanza scontata e infatti lo è: Simone sceglie di portare con sé la bella Elena Morali. Tra i due si è instaurata una bella amicizia e c'è chi pensa che potrebbe addirittura sfociare in qualcosa in più, almeno da parte di Simone visto che Elena è già fidanzata con il comico Scintilla. Cosa accadrà ora tra i due sull'Isla Bonita? Ci saranno nuovi avvicinamenti? Lo scopriremo solo prossimamente!

© Riproduzione Riservata.