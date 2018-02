FRANCESCA, DA C'È POSTA PER TE A UOMINI E DONNE / La simpatica signora cercherà l'amore nel Trono Over

Francesca, la simpatica signora napoletana protagonista dell'ultima puntata di C'è posta per te, è stata invitata da Maria De Filippi al Trono Over di Uomini e donne.

21 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Da C'è posta per te a Uomini e donne il passo è breve: lo sa bene Francesca, la simpatica signora di 72 anni che lo scorso sabato è stata grande protagonista della trasmissione serale condotta da Maria De Filippi. Con i suoi modi divertenti, la donna ha cercato di ritrovare i suoi amori giovanili per capire com'è proseguita la loro vita in tanti anni. Ma le ricerche non hanno portato i risultati che la napoletana sperava: Gianni, Nicola, Filippo, Gennaro e Aldo per una ragione o per l'altra non si sono confrontati con lei. Filippo è morto da anni, Gianni non è stato trovato dalla produzione mentre Nicola ha rifiutato di partecipare alla trasmissione, decisione che ha scatenato più di qualche critica da parte di Francesca. Ma il più deludente di tutti per la dama è stato Aldo che, pur accettando di entrare in studio, ha confessato di non avere nulla in comune con quella donna con la quale aveva avuto una storia 50 anni prima. Stessa scelta per Gennaro che ha persino rivelato di non ricordare i suoi trascorsi con lei.

La partecipazione di Francesca a C'è posta per te non ha portato i risultati sperati e la donna ha fatto ritorno a casa senza potersi confrontare con i suoi ex fidanzati. Dunque l'amore non tornerà dal passato ma potrebbe volgere lo sguardo al futuro. Alla simpatica signora napoletana, infatti, è stata fatta una proposta interessante proprio da Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dalla sorella Mariapia al sito Fanpage, infatti, a Francesca è stato proposto di cercare l'anima gemella nel Trono Over di Uomini e donne e, con tutta probabilità, lei accetterà questa richiesta. La data della sua prima partecipazione non è ancora stata svelata ma potrebbe avvenire già nel corso della prossima registrazione. Sarà questa la ventata d'aria fresca che i fan del Trono Over attendono da tempo?

