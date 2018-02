Fabio Fulco/ La rottura con Cristina Chiabotto: "Non c'è nessuno da ricordare, è una ferita profonda"

Fabio Fulco torna a parlare della rottura con Cristina Chiabotto nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi. "Quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita"

21 febbraio 2018 Anna Montesano

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto

La fine della lunga relazione con Cristina Chiabotto è per Fabio Fulco una ferita ancora aperta, che fa male. Dopo anni di amore e progetti per il futuro, che vedeva la coppia in procinto di convolare a nozze e metter su famiglia, l'attore e la conduttrice si sono lasciati, con dolore sì ma sembrava non esserci del rancore in questo addio. Dalle dichiarazioni che Fabio Fulco fa al settimanale Oggi, in edicola, non sembra sia però così. Le parole di Fulco sono infatti abbastanza dure: «Non c'è davvero nulla o nessuno da ricordare. È una ferita profonda quella che ho, non si rimargina ancora. Sono scappato in Cina… me ne sono andato dall’altra parte del mondo, completamente solo, dove il telefono manco prendeva, con l’intento di metabolizzare», dichiara.

LA FRECCIATINA DI FABIO FULCO ALL'EX

Poi il noto attore tiene ad aggiungere: «Era importante per me capire per cosa soffrivo. L’oggetto della mia sofferenza è esistito soprattutto nella mia immaginazione, era la proiezione di qualcuno che oggi so che non esiste… Quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita». Parole forti quelle di Fabio Fulco per Cristina Chiabotto, che non si fermano qui. Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, alla fine l'attore lancia un'ultima frecciatina alla ex fidanzata: «Lei mi ha fatto male, ma adesso voglio provare a realizzare il mio progetto di vita - e conclude - invecchiare al fianco della stessa persona, in una storia d'amore lunga e bella come quella dei miei genitori e dei miei nonni».

