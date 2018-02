Fabrizio Corona esce dal carcere?/ Deve disintossicarsi: possibile affidamento a una comunità di recupero

Fabrizio Corona esce dal carcere? L'ex re dei paparazzi ottiene l'affidamento ad una comunità di recupero sia dalla direzione di San Vittore che dal Servizio per le tossico-dipendenze

21 febbraio 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona

La notizia che in molti aspettavamo potrebbe arrivare presto visto che Fabrizio Corona è nuovamente al centro delle ultime novità di cronaca. L'ex re dei paparazzi finalmente potrebbe tornare libero o, almeno, uscire dal carcere. Secondo le ultime news, Fabrizio Corona ha ottenuto il parere favore all'affidamento ad una comunità di recupero sia dalla direzione di San Vittore che dal Servizio per le tossico-dipendenze. Il piano prevede l'uscita dal carcere di Fabrizio Corona che rimarrà ai domiciliari e che uscirà solo di giorno proprio per frequentare la comunità di recupero anche se la decisione finale adesso spetta al magistrato di sorveglianza, Simone Luerti, che potrà confermare o meno la possibilità di far uscire l'ex re dei paparazzi.

FABRIZIO CORONA PRESTO LIBERO?

Fabrizio Corona dovrebbe frenquentare una comunità terapeutica per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica da cocaina e questo potrebbe essere il primo colpo di scena dopo quasi cinque anni passati in carcere da quando, nel 2007, fu arrestato nell’inchiesta Vallettopoli di Potenza. Il processo si è concluso con una condanna a dieci anni di reclusione dovuta a diverse condanne che lo avrebbe visto uomo libero solo nel 2021. Già nel 2015 Fabrizio Corona aveva ottenuto l'affidamento dal magistrato Giovanna Di Rosa, ora presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, e 4 mesi dopo gli fu permesso anche di lavorare facendo serate ma poi fu richiamato in carcere. La famiglia e gli amici di Fabrizio Corona attendono con il fiato sospeso la decisione del magistrato, finalmente l'ex re dei paparazzi sarà libero?

