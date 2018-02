Federica Benincà cambia look / La frangia come Soleil Sorge: è lei l’eterna seconda di Uomini e Donne?

Federica Benincà cambia look e propone la frangetta come Soleil Sorge: non tutti gli estimatori apprezzano e alcuni la considerano l'eterna seconda di Uomini e Donne.

21 febbraio 2018 Valentina Gambino

Per certi versi Federica Benincà è stata considerata l’eterna seconda. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, era uscita dal trono classico teneramente avvinghiata al buon Marco Cartasegna. Dopo pochissimo, la loro storia d’amore è incredibilmente naufragata, nonostante le parole di stima da parte di entrambi, condivise tramite social. Lei nel frattempo, era amica di Soleil Sorge, scelta da Luca Onestini. Federica si confidava con la sua amica, e soffriva ancora per Marco. Poi la rivelazione shock: Soleil e Marco avvistati insieme. Luca dentro la casa del Grande Fratello Vip, viene avvertito dal fratello Gianmarco e così, la Sorge abbandona il bolognese con una missiva da due righe, per viversi la sua nuova relazione con Cartasegna. La giovane torinese, parla dell’accaduto durante Pomeriggio 5 ed entra nelle grazie di Barbara d’Urso, ma solo dopo Soleil Sorge. Inizialmente infatti, l’italo americana stava raccontando il suo “dramma” nei salotti televisivi di Lady Cologno. Forte del sostegno della Barbarella Nazionale però, Federica ricomincia.

Federica Benincà cambia look: eterna seconda?

La carriera delle due, prosegue comunque parallelamente, nonostante non abbiano più nessun contatto. Pubblicità su Instagram e la nuova vita da influencer, guru di make-up e prodotti di bellezza oltre che gli inseparabili Fitvia e Natural Mojo. Poi anche Federica, come la sua rivale Soleil, ritrova l’amore ed il sorriso (ma in questo caso non si è di certo trattato di un ex fidanzato della Sorge). Successivamente, l’attuale fidanzata di Cartasegna cambia look integrando una bella frangetta. Dopo alcuni mesi, anche Federica Benincà adotta lo stesso look, pubblica una fotografia e scrive: “Ditemi cosa vi aspettate da me, così aspettiamo tutti insieme. Era da un po’ che tirava l’aria di cambiamento e cosa può fare una donna, se non iniziare dai suoi capelli? Ve lo dico alla Vasco: una frangetta per me... non te l’aspettavi, eh? Ma bando alle ciance, cosa ne pensate? Aspetto di sentire cosa ne pensate (siate clementi)”. Qualcuno ha apprezzato (“Hai fatto bene a cambiare!”), altri un po’ meno (“Senza frangia ti preferivo di più ...) ma lei prosegue in attesa della prossima “mossa”.

