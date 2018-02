Federica Panicucci vs Francesco Vecchi/ Rivalità tv: dalle sorelle Parodi a Francesca Fialdini e Marco Liorni

21 febbraio 2018 Fabio Morasca

Il fuori onda di Federica Paninucci, andato in onda durante una recente puntata di Striscia la Notizia, durante il quale la conduttrice di Mattino Cinque si è sfogata pesantemente all'indirizzo del suo collega, Francesco Vecchi, è soltanto l'ultimo delle vere o presunte rivalità tra artisti che sono "costretti" a dividere il medesimo studio televisivo. Tornando alla Panicucci, come ricordiamo, Francesco Vecchi, reo di aver allungato il proprio spazio, sforando quello della collega, è stato ricoperto di insulti e anche di "minacce" di lasciarlo a casa per quanto riguarda la prossima stagione televisiva. Federica Panicucci si è ufficialmente scusata, sia a Striscia la Notizia che a Mattino Cinque davanti al suo collega, ma le precitate minacce hanno provocato più di una critica, soprattutto da parte della giornalista de Il Fatto Quotidiano e opinionista, Selvaggia Lucarelli. Come già detto, la rivalità tra la Panicucci e Vecchi è soltanto l'ultima di una lunga serie nella quale troviamo altri esempi recenti.

LE RIVALITÀ IN TV: PANICUCCI VS VECCHI, SORELLE PARODI E...

Spostando l'attenzione, infatti, su un altro contenitore televisivo, La Vita in Diretta, in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni, recentemente, sono circolate alcune indiscrezioni stando alla quale i due conduttori del programma pomeridiano comunicherebbero esclusivamente tramite gli autori. Stando sempre a questi rumors, ovviamente, mai confermati, la Fialdini e Liorni farebbero i conti ben precisi dei propri spazi per far sì che nessuno appaia in tv meno minuti dell'altro. In alcuni casi, invece, la rivalità non è nello stesso studio ma "soltanto" nella stessa rete. Su Rai 3, ad esempio, sono stati numerosissimi i casi nei quali Maurizio Mannoni, conduttore di Linea Notte, si è sfogato esplicitamente, in apertura di puntata, contro Bianca Berlinguer, conduttrice di Carta Bianca, e anche contro Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto?, due dei programmi che vanno in onda in prima serata sulla terza rete di Stato, entrambe colpevoli di avergli dato la linea con consistente ritardo. Il settimanale Chi ha elencato tutti gli altri casi e la lista è decisamente lunga... Pensiamo ad esempio alla rivalità tra le sorelle Parodi: Cristina e Benedetta sognavano di condurre insieme Domenica In e lo hanno fatto per un certo periodo, ma senza successo. Il flop ha creato più di qualche attrito: ora Benedetta Parodi pensa al ritorno a Real Time...

