Fedez, scherzo a J-Ax, vendetta a Le Iene/ Video, il rapper ha organizzato un "controscherzo" per lo Zio

Il rapper Fedez si è vendicato dell’amico J-Ax organizzandogli uno scherzo con l’aiuto de Le Iene. Ricordiamo e rivediamo quanto successo nel marzo 2017.

21 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Fedez e J-Ax

Ricordate lo scherzo architettato dal rapper J-Ax ai danni del proprio amico e collega Fedez con la complicità de Le Iene? Bene, ora sembra che i tempi siano maturi per il compagno di Chiara Ferragni di prendersi la sua bella vendetta. Infatti, secondo le anticipazioni che in queste ore stanno rimbalzando sul web, Fedez fruendo sempre della collaborazione de Le Iene ha organizzato a sua volta uno scherzo ai danni dell’ex Articolo 31. Scherzo che dovrebbe essere proposto al pubblico televisivo nella consueta puntata settimanale de Le Iene in onda questa sera su Italia 1. Per il momento non è dato sapere quale sia stata la tematica dello scherzo architettato dal rapper in procinto di diventare papà in quel di Los Angeles, ma soltanto che questa è l’occasione tanto attesa dopo che l’amico J-Ax era riuscito addirittura a farlo piangere. Nell’attesa di saperne di più andiamo a ricordare con tanto di video quale era stato lo scherzo di J-Ax ai danni di Fedez andato in scena nel mese di marzo del 2017.

VIDEO, LO SCHERZO A LE IENE 2017

Siamo alle prime battute del fortunato Comunisti col Rolex Tour che stava facendo segnare praticamente il tutto esaurito in ogni tappa. J-Ax in gran segreto ha incontrato Matteo Viviani de Le Iene e l’avvocato di Fedez, Clemente Zard, per architettare uno brutto scherzo all’amico. Nello specifico l’intento era quello di far credere al compagno di Chiara Ferragni di aver commesso un pesante illecito ed in particolare di essere indagato per secondary ticketing, ed ossia la vendita dei biglietti del tour attraverso siti di bagarinaggio per accedere a guadagni decisamente più sostanziosi. Un illecito che lo stesso avvocato Zard ha finto di aver commesso a nome del povero Fedez che dopo l’iniziale incredulità in ragione dei tanti segnali preoccupanti che arrivavano dal suo staff ha iniziato a mostrarsi molto preoccupato per quanto stava accadendo. L’escalation è stata talmente precisa che si è reso necessario l’intervento di Matteo Viviani per andare a tranquillizzare il rapper che dopo aver preso atto del brutto tiro orchestrato dall’amico J-Ax si è lasciato andare ad un pianto liberatorio ripreso dalle telecamere. Clicca qui per vedere il video dello scherzo organizzato da J-Ax ai danni di Fedez.

© Riproduzione Riservata.