Francesca Piccinini incinta? / Dall'amore social con Gabriele ad un figlio per un 2018 indimenticabile

Dalle vittorie sul campo al suo nuovo amore, Gabriele, con il quale compare spesso sui social, per Francesca Piccinini è arrivato il momento di attendere la cicogna?

21 febbraio 2018 Hedda Hopper

Francesca Piccinini

Potrebbe essere un 2018 indimenticabile questo per Francesca Piccinini e non solo per le soddisfazioni che la pallavolo continua a darle da ormai oltre vent'anni ma anche perché la sua vita privata è stata completamente stravolta dall'arrivo del bel Gabriele. La bella e riservata Piccinini sempre al fianco dell'amato Dj Ringo, ha ormai voltato pagina e dalla scorsa estate si mostra sui social in compagnia del suo nuovo fidanzato, Gabriele. I due sono molto social e mentre lei continua a piazzare selfie a due (anche a San Valentino) o a tre insieme alla nipote anche allo stadio, lui ricambia con dolci messaggini a prova del fatto che l'amore regna sovrano nella vita della campionessa che adesso, dopo l'ennesima vittoria sul campo, potrebbe voler chiudere quest'anno in bellezza con l'arrivo del suo primo figlio alla soglia dei 40 anni. Sarà davvero così?

I RUMORS SU UNA POSSIBILE GRAVIDANZA

Da mesi ormai si parla di una possibile gravidanza per Francesca Piccinini e lei stessa ne ha parlato ai settimanli di gossip facendo notare il fatto che un bambino sarebbe davvero la ciliegina sulla torta di anni di sudore, sacrifici ma anche grandi vittorie e cambiamenti nella vita privata e in quella sul campo. A rilanciare la possibilità dell'arrivo di una gravidanza ci ha pensato il nuovo numero di Diva e Donna che riporta come fonti proprio alcuni amici della coppia. Secondo le ultime rivelazioni sembra che la Piccinini sia già in dolce attesa e che presto potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale magari proprio alla fine dei primi tre mesi, quelli più delicati e intimi per una coppia. La campionessa non ha mai nascosto la sua voglia di mettere su famiglia e magari questo potrebbe essere l'anno giusto per lei.

