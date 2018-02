Francesco Monte, basta con l’Isola dei Famosi!/ “Eva Henger? Sul perdono ci sorrido. E Paola Di Benedetto...”

Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori l'Isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola

21 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Francesco Monte dopo l'Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte, protagonista, a suo malgrado, dell'affaire cannagate, dentro ma soprattutto fuori dall'Isola dei Famosi, ha scelto il settimanale Chi, in edicola questa settimana, per difendersi dalle continue accuse di Eva Henger, che lo ha accusato di aver comprato e fumato marijuana in Honduras, e di essere stato, in qualche modo, 'coperto' dalla produzione del programma, a sua volta, al centro delle polemiche, per aver cercato di affossare la vicenda per evitare ripercussioni legali come sostenuto da Striscia La Notizia. Ecco le prime parole dell'ex tronista di Uomini e Donne al magazine diretto da Alfonso Signorini, subito dopo il 'fattaccio': "Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista “sempre presente” di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi. Non per me, non per la mia vicenda, che verrà discussa in altre sedi; ma per chi lavora, per chi ha delle famiglie da mantenere grazie all’opportunità che “L’Isola dei famosi” offre, per i telespettatori da casa, che, credo, cerchino relax e risate, per gli stessi naufraghi rimasti in gioco. Ma pur di parlare, per fare share, si è disposti a... vendere l’anima al diavolo". Il neo attore è fermamente convinto che la questione debba essere affrontata nelle sedi opportune e non in tv: "Ho letto su Chi le dichiarazioni della signora Henger che mi avrebbe perdonato, se io avessi chiesto scusa. Sorrido. E dico: andiamo avanti, ma ognuno per la sua strada. Per me “L'Isola” e i teatrini che ne conseguono sono un capitolo chiuso da settimane".

L'AMORE PER PAOLA DI BENEDETTO

Francesco Monte, nel corso della lunga intervista a Chi, in edicola questa settimana, ha parlato, per la prima volta, della sua 'simpatia' per Paola di Benedetto che, una volta finito il reality di Canale 5, potrebbe trasformarsi in una vera e propria relazione che potrebbe mettere la parola fine al chiacchiericcio attorno al presunto ritorno di fiamma con l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez: "Penso a Paola. Tifo per lei. E sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare". Ma non tornerà in Honduras a farle una sorpresa. "Ringrazio Alessia Marcuzzi per l’invito o per l’auspicio. Ma no. A Chi confermo che non succederà. Gli animi sempre bollenti di chi ha pensato che io potessi andare, ora si possono tranquillamente spegnere. Sorridete!". L'ex tronista di Uomini e Donne spiega anche cosa ci faceva sotto casa della sua ex, Cecilia Rodriguez, quando ha ricevuto il tapiro d'oro di “Striscia la notizia”: "Ero appena uscito da un incontro di lavoro. L’agenzia con la quale ho fatto un colloquio, tra le più celebri in Italia e conosciuta da tutti, ripeto “da tutti”, nell’ambiente, ha un ufficio che dista pochi metri da casa di Cecilia. Il “caso”, fortuna, succede che mi hanno beccato. Mi dispiace se ho creato problemi a Cecilia. Ma so che lei è intelligente e avrà capito. Le voglio bene".

L'AFFETTO DEL PUBBLICO

Francesco Monte, al settimanale Chi, ancora, rivela di essere incontrato, in gran segreto, con l'ex cognato Jeremias Rodriguez, colui che, durante l'esperienza del Grande Fratello Vip, l'ha sostenuto dopo la rottura, in diretta tv, con la sorella Cecilia che, poi, si è fidanzata con Ignazio Moser. Nessun odio o rancore per il recente passato ma solo la voglia di fare quattro chiacchiere davanti ad un buon caffè. Adesso, l'ex tronsita di Uomini e Donne ha intenzione di voltare pagina, lasciarsi dietro le spalle l'Isola dei Famosi e pensare alla propria carriera. In queste settimane, l'ex naufrago è in tv ogni domenica su Canale 5 nella fiction Furore 2, dove interpreta un ragazzo del Sud che cerca fortuna al Nord, un personaggio che, in qualche modo, racconta la sua storia. L'ex isolano, in queste settimane, ha sentito molto vicine le persone che non gli hanno fatto mai mancare una parola di conforto per ricominciare la propria vita dal punto in cui si era interrotta prima dello sbarco in Honduras: "Dall'affetto delle persone per strada, che è immenso. Ho capito una cosa: in Italia più massacri un individuo, più la gente capisce, intuisce e, piano piano, conosce la 'verità' e apprezza il 'massacrato'. Ben vengano. Dunque: signore e signori continuate pure, cibatevi di me, ma fatelo... senza di me"

