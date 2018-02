Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e Donne, un'intervista è il pomo della discordia (Trono Over)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano a scontrarsi nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: al centro della discussione c'è un'intervista del cavaliere.

21 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano al centro del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 21 febbraio, la dama storica del programma di Maria De Filippi si lascia andare ad uno sfogo dietro le quinte dopo la discussione avuta con Giorgio in merito ad una sua intervista. In studio, Gemma discute sia con Tina Cipollari che con Anna Tedesco. Nella discussione tra tre le donne interviene anche Angelo, il cavaliere che ha avuto una frequentazione con Anna. Angelo sostiene che, durante la loro conoscenza, la Tedesco gli abbia manifestato dubbi sulla possibilità che Giorgio e Tina possano avere una relazione segreta, cosa che la Cipollari nega. I toni, tuttavia, si alzano quando si torna a parlare dell’intervista rilasciata dal Manetti al settimanale Di Più. Gemma è convinta che, se non fosse stato per Tina Cipollari, sarebbe riuscita a riconquistare Giorgio che, al settimanale Di Più, avrebbe confessato di averla amata molto. Giorgio, tuttavia, continua a negare. Oggi, tuttavia, verrà fuori la verità.

IL FILE AUDIO DELL’INTERVISTA DI GIORGIO MANETTI

Cosa ha raccontato realmente Giorgio Manetti al giornalista del settimanale Di Più? A svelare tutto è il direttore della rivista che ha inviato alla redazione di Uomini e Donne un file audio che verrà ascoltato nella puntata odierna. Nell’audio, Giorgio afferma di aver amato a suo modo Gemma Galgani e che la relazione sarebbe continuata se la dama si fosse confermata in un determinato modo e, soprattutto, non si fosse lasciata andare a dichiarazioni forti nei suoi confronti. Nell’ascoltare le parole di Giorgio, l’uomo che ha amato e che continua ad amare, Gemma si commuove e chiede che in trasmissioni non si speculi sui suoi sentimenti. L’amore, dunque, che Gemma prova per Giorgio è ancora molto forte. Il Manetti, però, appare molto deciso a non tornare indietro e ad andare avanti con le sue nuove conoscenze.

