Guè Pequeno/ Video, il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater (Le Iene)

Guè Pequeno a Le Iene, video: il rapper incontra con Mary Sarnataro uno dei suoi hater, ma ha parlato anche del suo rapporto con i social network. Le ultime notizie

21 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Guè Pequeno a Le Iene

Guè Pequeno a Le Iene: il rapper incontrerà grazie a Mary Sarnataro uno dei suoi hater. Dalle anticipazioni fornite dal programma di Italia 1 si scopre che l'hater si chiama Francesco, che - come spiega la Iena - scrive molti commenti provocatori sulle “tettine” del rapper. Dal video pubblicato sulle pagine social de Le Iene emerge qualcosa sul rapporto tra Guè Pequeno e i social. Quando gli viene chiesto se segue tutti i suoi profili, il rapper risponde: «Instagram sì, Facebook non lo guardo quasi mai». Il social fondato da Mark Zuckerberg proprio non piace a Guè, il quale ha spiegato a Le Iene anche il motivo: «Per me è proprio una gabbia aperta: c'è di tutto. Ci sono anziani, gente che ha scoperto internet ieri, casi umani, analfabeti, è pieno di dementi...». Come andrà invece con il suo hater? C'è grande curiosità tra i suoi fan in merito all'incontro e confronto organizzato da Mary Sarnataro.

GUÈ PEQUENO A LE IENE: IL RAPPORTO CON I SOCIAL

Guè Pequeno a Le Iene parlerà anche delle sue reazioni agli insulti da cui spesso è colpito. Ce n'è uno che gli dà particolarmente fastidio e nel servizio realizzato da Mary Sarnataro ha svelato qual è: «Quando vedo che arriva da chi non può permettersi di farlo, allora rispondo. Se uno mi dice “c'hai la panza” - che in effetti è un po' vero, ma non è che faccio il tronista - e poi vai vedere il suo profilo e non è un personal trainer o Gabriel Garko, ma uno sfigato, allora gli rispondi... “Che c...o vuoi?”». Il rapporto tra il rapper e i social è un po' complicato, lo dimostra il caso di quest'estate. Per sbaglio infatti ha pubblicato una Instagram Stories mentre praticava autoerotismo. Ha condiviso il video con 906mila follower che lo hanno visualizzato prima che lo cancellasse. Le foto e il video hanno fatto poi il giro dei social, ma tutto sommato Guè Pequeno ha preso bene la gaffe, visto che ha poi spiegato quanto accaduto ironicamente su Facebook.

