IL GIURATO/ Su Rai Movie il film con Demi Moore e Alec Baldwin (oggi, 21 febbraio 2018)

Il giurato, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Demi Moore, Alec Baldwin e Joseph Gordon Levitt, alla regia Brian Gibson. La trama del film nel dettaglio

21 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST DEMI MOORE E ALEC BALDWIN

Il film Il giurato va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 21,10. Una pellicola di dal titolo originale The Juror che è stata diretta dal regista Brian Gibson, il cui soggetto è stato tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 1995 da George Dawes Green mentre la sceneggiatura è stata adattata da Ted Tally. Il film è stato prodotto dalla Columbia Pictures con le musiche composte da James Newton Howard e nel cast sono presenti Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Lindsay Crouse e Tony Lo Bianco.

IL GIURATO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a New York dove vive un’affascinante donna di nome Annie. Annie è un’apprezzata scultrice che tuttavia ha avuto diverse delusioni nel campo affettivo come del resto conferma il suo status di mamma single di uno grazioso bambino a cui ha dato il nome di Oliver. Un giorno Annie riceve a casa una lettera della procura con la quale viene informata di essere stata sorteggiata per far parte della giuria popolare che sarà chiamata a decidere le sorti di un potente boss mafioso di nome Boffano, il quale è imputato in un processo come colpevole dell’assassinio di un altro malavitoso. Annie accetta l’incarico non potendo immaginare quale conseguenze drammatiche possa avere la cosa per la sua vita. infatti, pochi giorni dopi la donna viene avvicinata da un losco individuo che si fa chiamare maestro. Si tratta del killer ingaggiato da Boffano per uccidere il proprio avversario in affari. Il maestro senza tanti giri di parole minaccia di uccidere lei e suo figlio se non sarà in grado di convincere il resto della giuria dell’innocenza del boss. Temendo di vedere ucciso l’amato figlio, Annie decide di sottostare al ricatto iniziando un’opera persuasiva all’interno della giuria fino ad ottenere la tanto sospirata assoluzione. Purtroppo per lei l’incubo non finisce qui in quanto il maestro ha comunque tutte le intenzioni di uccidere mamma e figlio. Annie allora decide di mandare il figlio in Guatemala mentre lei prova a sfuggire alla furia assassina dell’uomo mettendogli contro il boss. Il maestro però si conferma molto abile nell’uso dell’armi arrivando ad uccidere in uno solo colpo il boss e tutti i suoi scagnozzi. Annie a questo punto fugge a sua volta in Guatemala ma il killer non ha nessuna intenzione di far cadere la disputa per cui ci sarà una resa dei conti nello stato di Centro America.

