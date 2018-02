IL NEMICO ALLE PORTE/ Su Rete 4 il film con Jude Law e Rachel Weisz (oggi, 21 febbraio 2018)

Il nemico alle porte, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Jude Law, Rachel Weisz e Ed Harris, alla regia Jean-Jacques Annaud. Il dettaglio della trama.

21 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JUDE LAW E RACHEL WEISZ

Il film Il nemico alle porte va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 23.55. Una pellicola storica del 2001 che è stata direttoa da Jean-Jacques Annaud (L'ultimo lupo, Il nome della rosa, L'amante) ed è stata interpretata da Jude Law (L'amore non va in vacanza, Il talento di Mr. Ripley, The young Pope), Rachel Weisz (La mummia, The Constant gardener - La cospirazione, La verità negata) e Ed Harris (The Truman showm, The abyss, la serie tv Westworld - Dove tutto è concesso). Il film è molto liberamente ispirato alla biografia del cecchino sovietico Vasilij Grigor'evic Zajcev, considerato uno dei più micidiali cecchini russi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL NEMICO ALLE PORTE, LA TRAMA DEL FILM

1942. Vasilij Zajcev (Jude Law) è una giovane recluta, entrata a far parte dell'Armata Rossa proprio nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Quando Vasilij arriva a Stalingrado la città è già parzialmente occupata dai tedeschi. Fin dal primo giorno Vasilij si mette in mostra come ottimo tiratore, tanto da farsi notare da Danilov (Joseph Fiennes), un commissario politico che decide di impiegarlo fra i tiratori scelti e renderlo uno dei volti della propaganda sovietica. Vasilij comincia, come cecchino, a fare così tante vittime fra i tedeschi che questi ultimi mandano a Stalingrado, per contrastarlo, il loro miglior tiratore, il maggiore Konig (Ed Harris). Konig riesce subito ad eliminare alcuni compagni di Vasilij, gettando nello sconforto il tiratore sovietico. Danilov però lo informa di avere una talpa, un ragazzino, fra le fila tedesche. Vasilij, conoscendo in anticipo le mosse di Konig, riesce a salvarsi per miracolo da numerosi attentati, finchè il tedesco non si insospettisce e scopre il piccolo Sacha (Gabriel Marshall-Thomson) che in realtà è una spia sovietica. Konig uccide ed impicca il ragazzino, con l'idea di stanare così il nemico. Vasilij infatti si sente pronto allo scontro diretto ed è pronto a vendicare il suo piccolo amico, quando gli giunge notizia che una bomba ha gravemente ferito la sua fidanzata.

