INSIDE MAN/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington e Clive Owen (oggi, 21 febbraio 2018)

Inside man, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster, alla regia Spile Lee. La trama del film nel dettaglio.

21 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Inside man va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 21,10. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata nel 2006 negli Stati Uniti per la regia di Spile Lee con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati scritti da Russell Gewirtz. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Univeral in collaborazione con la Imagine Entertainment e la 40 Acres & A Mule Filmworks, le musiche sono state composte da Terence Blanchard e nel cast figurano interpreti piuttosto conosciuti come Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christoper Plummer, Willem Dafoe e Kim Director. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INSIDE MAN, LA TRAMA DEL FILM

Nel pieno centro di New York nei pressi di una importante filiale della banca Manhattan Trust, fanno irruzione cinque rapinatori capeggiati da un abile ladro di nome Dalton. I malviventi si sono vestiti con delle tute bianche e dopo aver ottenuto il controllo della filiale iniziano a dar vita al loro piano ed ossia impongono che tutti gli ostaggi presenti nella struttura indossino le loro stesse tute in maniera tale da confondersi con loro. Non appena è scattato l’allarme all’intermo della filiale nei pressi arrivano le forze di polizia guidate dal detective Keith Frazer. Per Frazer questo è un periodo molto particolare della propria esistenza e della propria carriera in quanto si trova, suo malgrado, alle prese con una inchiesta interna scattata dopo alcune infamanti accuse di corruzione. Un’inchiesta che per il momento non gli ha permesso di accedere alla tanto sospirata promozione nonostante sia innocente. Intanto la notizia dell’assalto alla banca arriva all’orecchio del proprietario, Arthur Case, il quale entra in completo panico. Infatti, all’interno del caveau della banca sono presenti degli importanti documenti e gioielli che di fatto testimoniano di come lui abbia fatto fortuna durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Nello specifico, Case, grazie ad un accordo internazionale è entrato in possesso di tutti gli averi dei poveri ebrei deportati nei campi di concentramento nazisti. Per evitare uno scandalo di portata inimmaginabile, il potente banchiere decide di ingaggiare Madeline White, ed ossia la più apprezzata esperta di mediazione in questo genere di situazioni. Facendo leva sulle proprie conoscenze politiche e soprattutto promettendo a Frasier di poter accedere alla tanto sospirata promozione, viene permesso alla White di entrare nella banca e trattare con i malviventi. La trattativa si dimostrerà immediatamente molto complessa in quanto verrà fuori che il vero obiettivo dei ladri è proprio quello di entrare in possesso dei documenti di Case.

