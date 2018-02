ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Pagelle: dal ritiro di Giucas alle nomination (Quinta puntata)

II video della quinta puntata dell'Isola dei famosi: ecco cosa è accaduto ieri sera in Honduras, con nuove nomination ed un concorrente ritirato.

Isola dei Famosi 2018

La quinta puntata dell'Isola dei Famosi parte con la seria presa di posizione da parte di Alessia Marcuzzi nei confronti di Striscia la Notizia, dopo aver ricevuto dall'inviato Valerio Staffelli presunte nuove prove sul caso Francesco Monte. "Non siamo un tribunale. Le persone coinvolte devono difendersi nelle sedi opportune. L'isola è una trasmissione di intrattenimento, noi abbiamo preferito tenere i toni bassi. Per quanto riguarda Striscia, proveremp a fare un po' più di chiarezza". Gli approfondimenti della Marcuzzi, logicamente, si limitano a qualche domanda piuttosto scontata agli opinionisti in studio. Si passa subito oltre, con la Gialappa's Band che prende di mira il buon Daniele Bossari. Poi la crisi di Francesca Cipriani, impaurita dall'idea di dover tuffarsi di nuovo dall'elicottero. E' la sua personale prova della settimana, che porterà il gruppo a guadagnarsi una pizza premio. Infatti la showgirl, con l'aiuto di un Giucas spumeggiante, ha vinto le sue paure, tuffandosi in mare senza battere ciglio.

Giucas protagonista assoluto: abbandona l'Isola dei Famosi?

Merito del mentalista, che è riuscito a convincere Francesca Cipriani grazie all'ipnosi. E' stato un gioco da ragazzi per il simpaticissimo personaggio dell'Isola dei famosi, che ad un certo punto si è visto comunicare l'esclusione dal gioco. Nel mezzo un bacio passionale con la Cipriani, sempre più felice di aver superato la prova grazie a lui. Giucas, ad un certo punto, è stato letteralmente gelato dalla Marcuzzi, che gli ha spiegato i motivi del ritiro dall'Isola dei famosi: "Precauzione medica. Se la costola è a posto però tornerai in gioco". L'ipotesi di lasciare definitivamente l'Isola è stata scongiurata, dunque, quando la produzione ha proposto a Giucas di svolgere degli approfondimenti medici in Honduras. Molto probabilmente, quindi, Giucas rientrerà in gioco a breve. La quinta puntata ha svelato anche il concorrente eliminato al televoto: il pubblico dell'Isola ha punito il caratteraccio di Filippo Nardi, che è uscito sconfitto dalle nomination con Amaurys e Franco. L'atleta ha ricevuto una sorpresa durante la serata, ovvero una breve telefonata con la moglie.

La versione di Cecilia Capriotti sul caso Monte

Ieri sera Cecilia Capriotti ha raggiunto in studio Alessia Marcuzzi e gli altri naufrgahi per raccontare la sua Isola. La modella racconta di aver avuto parecchi problemi con le altre donne del gruppo: "Non ho avuto la solidarietà delle donne sull'Isola. Per me è stata un'isola sfortunata, mi sono mancati i familiari, soprattutto mia figlia. Mi sono sentita davvero incompleta. Ho percepito una cosa, che gli uomini sanno solidarizzare mentre noi donne no". Poi un commento fulmineo sulla vicenda Francesco Monte: "Eravamo tutti fumatori, se avessi visto denunciare il fatto non è nel mio stile. Non condivido ed è un'azione personale. Io ho fumato delle sigarette fuori e basta". Eva Henger non è stata nemmeno interpellata, malgrado il suo tentativo di intervenire nella discussione. Il microfono dell'ex attrice hard infatti è rimasto spento per tutta la sera. L'unico sussulto lo ha regalato Daniele Bossari, che provocatoriamente le ha chiesto: "Ma dove vuoi arrivare con questa storia?".

Inizia una nuova settimana sull'Isola

Da questa settimana tutti i naufraghi si riuniranno in un'unica isola. Paola Di Benedetto è stata la Peggiore durante le prove, mentre Simone Barbato ha vinto il premio di Migliore, conquistando l'accesso alla Isla Bonita. Il comico ha deciso di portare con se Elena Morali, con la quale sembra sempre più unito. La puntata si è conclusa con le consuete nomination finali. Marco, Francesco, Elena hanno votato Franco. Rosa e Paola hanno optato per Bianca Atzei. Nino, Bianca e Alessia hanno scelto Paola. Franco ha nominato Francesca ed infine Jonathan ha nominato la Morali, mentre Amaurys ha scelto Rosa. In nomination dunque vanno Paola Di Benedetto, Franco Terlizzi e Nino Formicola. La puntata si è chiusa non senza polemiche. Infatti Mara Venier non ha affatto gradito le motivazioni di nomination di Simone Barbato, che avrebbe scelto Nino per "vendicare" il voto inflitto a Elena Morali. Chi sarà il concorrente eliminato della prossima settimana? Non resta che attendere per scoprirlo.

