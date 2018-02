Il Segreto/ Cristobal Garrigues viene arrestato! È la fine di un incubo? (Anticipazioni 21 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 febbraio: Cristobal Garrigues viene arrestato e condotto alla villa al cospetto di Donna Francisca. È la fine di un incubo?

21 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sono puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori de Il Segreto stanno seguendo tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa. Giungerà finalmente alla svolta una questione che tiene banco da mesi ormai ovvero gli intrighi di Cristobal Garrigues, indiscusso villain della telenovela spagnola. Dopo gesti inconsulti, drammi e macchinazioni, il figlio di Salvador Castro verrà finalmente arrestato, non prima di avere causato ancora sofferenze. L'uomo verrà quindi condotto alla villa dove avrà un ultimo drammatico confronto con Donna Francisca: sarà la sua fine? Quale decisione prenderà contro di lui la ricca signora? Per ogni capitolo che si chiude, ce n'è un altro che si apre: l'entrata in scena eroica di Saul e Prudencio segneranno infatti l'inizio di una nuova stagione nella quale Donna Francisca confermerà di non essere affatto cambiata, intromettendosi nella vita delle altre persone. E anche la vita dei due ragazzi potrebbe essere coinvolta dalle sue ormai classiche macchinazioni...

Il Segreto: l'arrivo della zia di Belen

Il Segreto torna oggi su Canale 5 segnando l'entrata in scena di un nuovo personaggio: si tratta della zia di Belen, arrivata a Puente Viejo per portare via con sé la bambina. Inutile aggiungere che Camila non sarà affatto felice di questa novità e cercherà di evitare con tutte le sue forze che ciò accada... Purtroppo non potrà contare molto sul sostegno del marito: Hernando sarà disperato nel tentativo di salvare le sue aziende del fallimento e sarà costretto ad accettare la richiesta del suo usuraio. Le condizioni di Los Manantiales sembreranno essere senza via d'uscita: riuscirà ad evitare il peggio? Severo e Carmelo si troveranno a fare i conti con la distruzione della loro casa: ormai l'abitazione è distrutta e per loro non resterà altra via che rimboccarsi le maniche e ripartire da zero. Il tutto mentre Candela e il piccolo Carmelito Jr saranno ancora lontani da Puente Viejo.

