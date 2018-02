Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2018?/ "A quello che mi hanno proposto ho detto no ma..."

Jeremias Rodriguez sarà un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2018? A Casa Signorini, l'ex gieffino chiarisce: "A ciò che mi hanno proposto ho detto no"

21 febbraio 2018 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del possibile arrivo di nuovi concorrenti all'Isola dei Famosi visto l'abbandono di alcuni naufraghi. Il nome più accreditato per prendere il posto di Francesco Monte, Chiara Nasti e Craig Warwick è quello di Jeremias Rodriguez, fratello delle note Cecilia e Belen che il pubblico ha imparato a conoscere nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Finora però non c'è stata alcuna conferma nè smentita sul possibile arrivo in Honduras di Jeremias che ha però fatto chiarezza nel corso dell'ultima puntata di Casa Signorini. Ospite di Alfonso Signorini, nel corso del suo noto web show, Jeremias è stato interrogato proprio sulla possibilità di essere uno dei nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018.

ISOLA DEI FAMOSI PER JEREMIAS? "MAGARI IL PROSSIMO ANNO"

Ma qual è stata la risposta di Jeremias Rodriguez? Lo vedremo davvero all'Isola dei Famosi 2018? La risposta dell'ex gieffino è no, almeno non quest'anno. “È vero che hai ricevuto la proposta per partecipare all’Isola dei Famosi?” ha chiesto Alfonso Signorini a Jeremias Rodriguez, che ha risposto: “A quello che mi hanno proposto ho detto di no” ha dichiarato infatti Jeremias, confermando comunque le indiscrezioni che lo volevano in partenza per l'Honduras per essere il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi. Tuttavia Jeremias non nega che potremmo comunque vederlo protagonista di questo reality: “Non in questa edizione, ma il prossimo anno sicuro?” ha chiesto infatti Signorini, ricevendo in risposta dal Rodriguez “Magari la prossima”.

