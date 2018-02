KETTY/ La moglie di Franco Terlizzi: "E' la donna della mia vita" (Isola dei Famosi)

Ketty, la moglie di Franco Terlizzi, concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha scritto una lettera al marito, letta durante la quinta puntata.

21 febbraio 2018 Fabio Morasca

Ketty, la moglie di Franco Terlizzi (Canale 5)

Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi, Franco Terlizzi ha ricevuto una sorpresa: una video-lettera realizzata dalla moglie Ketty. Queste sono le parole che la moglie dell'unico concorrente non-famoso di questa tredicesima edizione del reality show ha voluto condividere con il pubblico di Canale 5. Questa è la prima parte della lettera: "Ciao Franco, mi sono decisa a scriverti appena ti ho visto giù di tono. Non ti abbattere, tu hai combattuto tante battaglie dentro e fuori dal ring. L'Isola è un bellissimo gioco di sopravvivenza e tu, di sopravvivenza, ne sai molto".

LA REAZIONE DI FRANCO ALLA LETTERA DELLA MOGLIE

La lettera di Ketty è continuata così: "Sei in assoluto il migliore e se lo dico io, che dopo 30 anni di matrimonio ancora ti sopporto, è la verità. Forse ti manca la cultura ma sei l'uomo che non dimentica di mettermi al centro di tutto, che mi riempe di attenzioni e che non mi dà mai per scontata". Franco, davanti a questa sorpresa, ha reagito con una dichiarazione d'amore rivolta alla moglie: ""Lei mi rimprovera perché io non gliel'ho mai detto ma io a mia moglie, la amo. Senza di lei, non potrei stare anche se litighiamo spesso. E' la donna della mia vita. L'ho conosciuta a 21 anni e io mi sono innamorato di lei, anche tutt'ora. Io non dico "amore, ti amo" tutte le mattine ma lo dimostro in altre maniere. Senza di lei non so stare".

