LA GUERRA PRIVATA DEL MAGGIORE BENSON/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 21 febbraio 2018)

La guerra privata del maggiore Benson, il film in opnda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Charlton Heston e Julie Adams, alla regia Jerry Hopper. Il dettaglio.

21 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLTON HESTON

Il film La guerra privata del maggiore Benson va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola poliziesca che è stata affidata alla regia di Jerry Hopper ed è stata interpretata nel 1955 da Charlton Heston, Julie Adams, Sal Mineo, Tim Considine, Tim Hovey e William Demarest. Il regista Jerry Hopper, scomparso nel 1988, era già noto al grande pubblico per aver diretto grandi produzioni cinematografiche hollywoodiane. Tra queste è impossibile non citare titolo come La giungla del quadrato, Come prima... meglio di prima, Il segreto degli Incas, I pirati della Croce del Sud e La valle dei Comanches. Ad interpretare il personaggio protagonista è Charlton Heston, famoso per la sua interpretazione nel film colossal Ben Hur, grazie al quale riuscì ad aggiudicarsi anche un Premio Oscar. Altre pellicola a cui ha preso parte nel corso della sua carriera è che hanno contribuito ad accrescere la sua fama sono Volo 232 - Atterraggio di emergenza, Playhouse 90, Alcoa Premiere e All'ombra delle piramidi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA GUERRA PRIVATA DEL MAGGIORE BENSON, LA TRAMA DEL FILM

Il personaggio protagonista del film è il maggiore Benson, militare estremamente affezionato al suo ruolo e dal carattere rude e decisamente autoritario. L'uomo tende ad assumere un atteggiamento particolarmente duro verso i suoi sottoposti, inutili pedine da dominare secondo la sua ferrea visione gerarchica. Il suo atteggiamento, però, arriva ad infastidire addirittura i vertici più alti dell'esercito. I suoi superiori, infatti, dopo gli ultimi avvenimenti decidono di trasferire il maggiore Benson in una struttura militare dove sarà costretto a confrontarsi esclusivamente con cadetti giovanissimi ed inesperti. Anche qui non perderà tempo ed inizierà a guadagnarsi le antipatie di tutti grazie al suo comportamento poco ortodosso. A cambiare radicalmente la sua indole, saranno i sentimenti che inizierà a provare verso una giovane fanciulla del posto.

