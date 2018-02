LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini tornano su Rai 1

Oggi pomeriggio, mercoledì 21 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

21 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Nel corso della puntata di martedì si è parlato a lungo de Il commissario Montalbano, dopo la messa in onda di "Amore", il terzo episodio più visto di sempre in termini di share con il 42.8%. Marco Liorni ha accolto in studio Simona Cavallari e Fioretta Mari. In collegamento c'era Maurizio Costanzo, che anni fa aveva fatto una scommessa proprio su Montalbano: "Conoscevo Camilleri sin da quando era regista radiofonico. Dopo un paio di anni del Maurizio Costanzo Show l'ho invitato quando era uscito "Il ladro di merendine": "Comprate il libro, ve lo garantisco se non vi piace vi ridò i soldi", ho detto durante la puntata. Ho rischiato grosso. Camilleri è un uomo dall'intelligenza rara".

Tutte le donne amano Montalbano

La giornalista Alessandra Comazzi ha commentato l’aspetto rassicurante di Montalbano: “Non cambia niente, la sigla è sempre la stessa… Vigata è una città fantasma, una città invisibile di Calvino. Lo spettatore si ritrova anche nei personaggi”. Mentre Fioretta Mari ha detto di essere innamorata della bravura di Luca Zingaretti. L’attrice Sonia Bergamasco, che interpreta Livia ha detto a La vita in diretta: “Questa volta il matrimonio era un sogno di Salvo. La storia di Salvo e Livia va avanti, non so come finirà. Questo lo si può chiedere solo a Camilleri…”. In studio è arrivata anche Stella Egitta, innamorata di Montalbano: “L’accoglienza è stata straordinaria. Luca è un padrone di casa eccezionale. Montalbano nella sua imperfezioni è perfetto, è troppo umano. Potremmo incontrarlo in qualsiasi momento…”.

