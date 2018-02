Le Iene show/ Servizi e anticipazioni 21 febbraio: intervista al blogger di Mosul Eye. Ospiti Lo Stato Sociale

Le Iene Show, anticipazioni 21 febbraio: Ilary Blasi e Teo Mammuccari conducono un nuovo appuntamento del programma di Italia 2. Tutti i servizi della serata.

21 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Nuovo appuntamento con Le Iene Show. Oggi, mercoledì 21 febbraio, alle 21.15 su Italia 1, Ilary Blasi e Teo Mammuccari, con la collaborazione della Gialappa's Band, conducono una nuova puntata dello show più irriverente della televisione italiana. I padroni di casa, oltre a presentare i numerosi servizi della serata dedicata a temi d’attualità, ospiteranno in studio anche i secondi classificati del Festival di Sanremo 2018. Ospiti della nuova puntata de Le iene show saranno i ragazzi de Lo Stato Sociale che, con il brano “Una vita in vacanza” stanno spopolando nelle radio conquistando posti importanti nelle varie classifiche italiane. Pur cantando da diversi anni, Lo Stato Sociale aveva un pubblico di nicchia. La partecipazione a Sanremo 2018 ha permesso alla band di farsi conoscere anche da un pubblico più vasto restando, però, fedele al proprio genere musicale. Non si sa, tuttavia, se con Lo Stato Sociale, nello studio delle Iene, ci sarà anche Paddy Jones, la simpatica nonna ballerina che ha letteralmente conquistato tutti.

LE IENE SHOW, I SERVIZI DEL 21 FEBBRAIO

Tra i servizi della nuova puntata de Le Iene Show, ci sarà l’intervista che Pablo Trincia ha realizzato a Omar, il coraggioso blogger che, per anni, si è nascosto dietro le pagine “Mosul Eye”, il blog che racconta come si vive sotto l’occupazione dello Stato Islamico. L’uomo vive in una città segreta perché i fondamentalisti islamici l’hanno condannato a morte. Matteo Viviani affronta un viaggio nelle nuove attività imprenditoriali che si occupano della coltivazione di canapa con bassissimo contenuto di thc. La iena incontra il dottor Paolo Poli, Presidente della Sirca, Società scientifica di ricerca sulla cannabis. Uno dei servizi imperdibili della serata sarà lo scherzo a J-Ax. Nel 2017, il rapper e le Iene organizzarono uno scherzo a Fedez. All’epoca, J-Ax, con la complicità delle Iene, fece credere a Fedez che molti biglietti del “Comunisti col Rolex Tour” erano stati venduti con mezzi illeciti. Fedez reagì versando fiumi di lacrime davanti alle telecamere prima di scoprire che si trattava di uno scherzo. Stavolta, i ruoli s’invertono e sarà J-Ax la vittima dello scherzo delle Iene.

© Riproduzione Riservata.