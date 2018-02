Lo Stato Sociale/ Video, Ilary Blasi la “vecchia che balla” stasera? (Le Iene)

21 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2018, i ragazzi de Lo Stato Sociale approdano a Le Iene. La band che nella kermesse canora si è piazzata al secondo posto con il brano “Una vita in vacanza” sarà ospite del programma di Italia 1, mentre la loro canzone spopola nelle radio conquistando posti importanti nelle classifiche italiane. Non si sa se ci sarà anche Paddy Jones, “la vecchia che balla”, nello studio de Le Iene. Non ci sentiamo di escludere la possibilità che il siparietto del balletto venga affidato ai due conduttori di oggi, Ilary Blasi e Teo Mammuccari. Sarà la moglie di Francesco Totti a sostituire la simpatica nonna ballerina? Non ci sono indiscrezioni in tal senso, del resto dal video delle prove de Lo Stato Sociale a Le Iene non emergono dettagli importanti su questo particolare dell'esibizione in programma. Una performance di Ilary con il simpatico Teo sarebbe sicuramente imperdibile... E conoscendo l'ironia dei due conduttori le speranze di vederli all'opera con Lo Stato Sociale aumentano... Clicca qui per il video delle prove de Lo Stato Sociale a Le Iene.

LO STATO SOCIALE A LE IENE: ILARY BLASI LA “VECCHIA CHE BALLA”?

In attesa di scoprire se Ilary Blasi e Teo Mammuccari parteciperanno all'esibizione de Lo Stato Sociale a Le Iene, emergono altre notizie sulla band bolognese. È in arrivo negli store digitali, da venerdì 23 febbraio, la versione di “Una vita in vacanza” interpretata dal Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Ricordiamo infatti che nella serata dei duetti il Piccolo Coro è salito sul palco dell'Ariston con Paolo Rossi. L'uscita del brano, con il quale Lo Stato Sociale ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo, è accompagnata da un videoclip realizzato per l'occasione che vede la partecipazione dei ragazzi de Lo Stato Sociale con il Piccolo Coro e Paolo Rossi. Intanto il toto-vecchia che balla è partito: dopo Luciana Littizzetto chi vestirà i panni di Paddy Jones? Neppure dai profili social della band bolognese trapelano indiscrezioni in tal senso. Dovremo aspettare la puntata di stasera de Le Iene...

