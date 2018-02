MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 21 febbraio 2018: la rivincita di Tyrell

Mr. Robot 3, anticipazioni del 21 febbraio 2018. Nel passato, l'alter ego di Elliot non riesce a fare del male a Tyrell. Angela rivela a quest'ultimo la verità sul fratello.

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 21 febbraio 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo "Eredità". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elliot (Rami Malek) inizia a lavorare per la E Corp grazie agli agganci di Angela (Portia Doubleday) e con l'intenzione di rimettere a posto l'errore precedente. Dopo essersi mimetizzato a dovere, l'hacker collabora con il reparto addetto al ripristino in modo da poter lavorare direttamente agli effetti dell'attacco. Cerca di convincere poi il suo superiore a digitalizzare tutti i documenti cartacei e visto il suo rifiuto, ha trovato grazie al furto dei suoi dati un crimine federale. Così si rivolge al responsabile immediatamente superiore e scala la gerarchia della struttura. Elliot continua ad agire così ad ogni responsabile che si rifiuta di dare retta alle sue idee, riuscendo intanto a far credere che i documenti arrivino materialmente alla sede principale. Convinti i dirigenti, continua a ripulire i database ed allo stesso tempo le fila dei vertici della E Corp perché vengano arrestati tutti coloro che commettono dei crimini.

Dato che la solitudine è invece in aumento, Elliot decide di incontrare Krista (Gloria Reuben) e le confida di evitare Darlene (Carly Chaikin) per eliminare le apparizioni di Mr Robot (Christian Slater). Intanto, Joanna (Stephanie Corneliussen) partecipa ad un'intervista in tv per difendere Tyrell (Martin Wallström) in seguito all'arresto di Scott Knowles per l'accusa di omicidio. Rivela inoltre di aver voluto interrompere la pratica di divorzio, mentre Angela scopre che qualcuno ha diffuso un falso video della ex Society ed attribuisce il tutto alla Dark Army. L'FBI le fa inoltre delle pressioni perché estorca delle informazioni ad Elliot riguardo a Tyrell, unico motivo per cui ha ottenuto l'immunità. Più tardi, l'auto di Joanna viene fermata da Derek (Chris Conroy), che riesce ad ucciderla prima che l'autista gli spari. La donna tuttavia non ce la fa e Santiago (Omar Mrwally) si rifiuta di far trapelare la notizia. Seguendo le pressioni dell'FBi, Darlene decide di incontrare il fratello con la scusa del suo compleanno e gli rivela di aver sperato che si potessero riavvicinare.

Durante una conferenza internazionale, Price (Michael Cristofer) accusa la Cina di aver adottato i bitcoin per impedire che l'economia globale venga salvata e di voler avviare una guerra di valute. Whiterose (BD Wong) rivela in seguito a Price di aver scoperto il crimine di Angela e di avere entrambi in pugno. Quella notte, Elliot si trasforma in Mr Robot e aggredisce Angela dopo averla sorpresa a sbirciare sul suo computer. Durante una nuova seduta, Mr Robot si manifesta finalmente a Krista e la ricopre di insulti velati, prima di affermare che lui ed Elliot hanno un compito importante. Ore dopo, Whiterose approva la Fase 2 nonostante sia consapevole delle conseguenze e solo per dare una lezione a Price. Mr Robot invece si mette in contatto con i federali tramite un'email criptata, solo per far capire a Dom (Grace Gummer) che sa del loro accordo con Darlene.

ANTICIPAZIONI DEL 21 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 3 "ANNULLA"

La notte dell'attacco, Mr Robot cerca di sparare a Tyrell, ma la pistola si inceppa. Il ragazzo lo convince quindi ad aiutarlo a portare a termine la fase 2. Irving e la Dark Army intanto scompaiono e Gideon riferisce ai federali che Tyrell ha chiuso l'honeypot, facendolo diventare il principale sospettato dell'attacco. Tyrell viene quindi sottoposto ad una perizia psicologica, in cui afferma di essere fedele ad Elliot. Whiterose intanto inizia a lavorare sia su quest'ultimo che su Elliot, mentre Tyrell scopre che Joanna è morta e finisce per essere arrestato dalla Polizia. Santiago però uccide l'agente, rivelando di essere una pedina della Dark Army e questo permette al ragazzo di rimanere nell'ombra. Più tardi, Tyrell incontra Irving, che lo tranquillizza riguardo la possibilità di riavere suo figlio. In seguito, Angela rivela a Tyrell della doppia personalità dell'hacker.

