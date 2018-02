Marco Baldini e la fidanzata Aurora/ Nuova vita tra amore e critiche: Aldo Grasso, “in tv fa danni”

Marco Baldini e la fidanzata Aurora: nuova vita tra amore e critiche. Aldo Grasso: “Meglio non invitarlo in tv, fa danni”. Intanto la coppia prova ad avere un figlio...

21 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Marco Baldini innamorato di Aurora

Marco Baldini ha ritrovato la felicità accanto alla fidanzata Aurora come testimoniano i baci alla luce del sole immortalati dall'obiettivo del fotografo di Diva e Donna in edicola questa settimana. La coppia appare innamorata e serena, si scambiano reciproche affettuosità, tra abbracci e coccole, incurati degli 'sguardi indiscreti'. Lei 31 anni (27 meno di lui) sta accanto allo speaker radiofonico da quasi un anno e mezzo. L'ha aiutato a superare il periodo negativo per i guai finanziari a causa del gioco d'azzardo. Un amore che non conosce ostacoli tanto da voler mettere su famiglia in tempi brevissimi come confessato, qualche mese fa, a Sabato Italiano da Eleonora Daniele: "Insegnerei a un figlio a non sbagliare. Io e la mia compagna Aurora ci stiamo provando, ma quando le cose non le fai all'ora giusta il percorso diventa più tardivo. Io non penso di essere un buon esempio, ci sto provando. Non posso dire di essere uscito talmente dalla dipendenza. Però, se il cielo mi darà il regalo di avere un figlio, avrà davanti a sé un uomo nuovo". Marco Baldini, in una lunga diretta su Facebook, lo scorso luglio, ha ufficialmente presentato - o quasi - la sua nuova compagna, Aurora

MARCO BALDINI, LA FIDANZATA AURORA E... LE CRITICHE

Marco Baldini ha confessato, recentemente, di star curando ancora la ludopatia, di essere fidanzato con Aurora con cui spera di mettere su famiglia e di star collaborando nelle scuole italiane per raccontare ai giovani la propria esperienza perché non accada alle nuove generazioni. Recentemente, è tornato in radio, su #rmc sport, ogni mattina dalle 07:00 alle 09:00 in compagnia del Trio d'Italia, con Teste di Calcio. Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere Della Sera, ha bocciato ampiamente la sua ultima intervista a La Confessione di Peter Gomez su Nove: "Per carità, ognuno fa quel che ritiene giusto fare, non tocca a me decidere. Ma ogni volta che Baldini è intervistato, fa danni. A sé, ma questo riguarda l' abisso verso cui il Nostro allegramente si è incamminato, ma anche a quei terzi che, per generosità, ora rischiano di riaprire ferite che credevano chiuse". E, a proposito del debito di 100milioni di lire non restituiti a Linus, il giornalista è lapidario: "Non so quanto Baldini millanti, non so quando dica la verità o giochi di fantasia, non so a quale versione credere delle molte che ha messo in circolazione, ma in questi giorni ho pensato a lungo a Linus, direttore di Radio Deejay, al disagio che lui e la sua famiglia devono aver provato. Può darsi che Linus sia persona disinteressata e munifica, ma può anche darsi che speri ancora che quei soldi tornino a casa per essere impiegati in maniera più proficua"

