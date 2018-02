Maria De Filippi vs Barbara D'Urso?/ "I volti di Uomini e Donne disertano il suo salotto per un veto"

Barbara D'Urso "snobbata" dai volti di Uomini e Donne. Colpa di Maria De Filippi? Il settimanale Chi lancia l'indiscrezione: "Un veto della conduttrice..."

21 febbraio 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso

Il settimanale Chi, nel suo numero, lancia un'indiscrezione che molto sta facendo discutere. Stando a quanto si legge sull'articolo di Valerio Palmieri, ci sarebbe un motivo dietro alla "scomparsa" dei volti di Uomini e Donne dai salotti di Barbara D'Urso. In molti si sono chiesti come mai nel corso di questa nuova edizione di Pomeriggio 5 non sia ancora stato ospitato alcun volto di Uomini e Donne, cosa che invece fino a pochi mesi fa accadeva molto spesso. La risposta sembra arrivare dal settimanale Chi, che parla di un presunto veto imposto da Maria De Filippi. Sull'articolo si legge: "Non è affatto una coincidenza che i ragazzi provenienti dal mondo di Maria De Filippi che hanno partecipato al GF Vip e a L'Isola disertino le trasmissioni come Pomeriggio 5 o Domenica Live".

DISSAPORI TRA BARBARA D'URSO E MARIA DE FILIPPI?

A questo punto parte l'ipotesi in merito a questa presunta imposizione della conduttrice di Uomini e Donne: "C'è forse un veto posto dalla De Filippi alla loro partecipazione ai talk show di Barbara d'Urso? Ah saperlo..." Un'ipotesi che potrebbe anche rispecchiare la realtà ma che, nei fatti, sembra difficilmente confermabile. Sta di fatto che tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi è sempre parso esserci un buon rapporto, anche perchè più di una volta la D'Urso è stata ospite della De Filippi nelle sue trasmissioni (basti pensare a C'è posta per te). Ma qual è quindi il motivo della scomparsa dei volti di Uomini e Donne dal salotto di Barbarella? Forse lo scopriremo prossimamente.

© Riproduzione Riservata.