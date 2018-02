Michelle Hunziker, anticipazioni L’Intervista/ “Minacciarono di sfregiare mia figlia Aurora con l’acido”

Michelle Hunziker si racconta nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo: il rapporto con il padre, gli impegni tv e il dramma legato alla figlia Aurora.

21 febbraio 2018 Emanuela Longo

Michelle Hunziker

Dopo l'impegnativa esperienza che l'ha vista di recente sul palcoscenico dell'Ariston in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2018, Michelle Hunziker torna a "casa" e si prepara ad un intenso faccia a faccia con Maurizio Costanzo. Sarà proprio la bionda showgirl svizzera la protagonista de L'Intervista, la trasmissione della seconda serata del giovedì nel corso della quale Michelle ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita grazie ai filmati evocativi ed emozionanti legati non solo alla sua sfera privata ma anche professionale. Tutto parte da un grande sogno, quello di fare spettacolo, un obiettivo raggiunto con successo nonostante la presenza di alcuni lati oscuri che hanno caratterizzato un'esistenza comunque da favola. Due grandi amori hanno attraversato la sua vita: quello con Eros Ramazzotti, dal quale è nata Aurora e quello attuale con Tomaso Trussardi, coronato dalla nascita di altre due splendide figlie. Eppure nella sua vita ci sono stati anche grandi dolori, come quello legato al padre ed alla sua dipendenza dall'alcol. Quando ha iniziato a rendersi conto di quel brutto vizio? "Eh, l'ho capito quasi subito perché lui si trasformava e gli prendeva male, si arrabbiava, spaccava le cose in casa", ha raccontato al giornalista. Nonostante tutto, Michelle è riuscita, fino a una certa età, a scindere le cose: "io volevo vedere solo la parte bella di mio papà e facevo finta che non esistesse il resto...", ha aggiunto.

Nel corso della sua carriera però, la Hunziker ha potuto contare anche su un altro "padre", Franchino Tuzio, l'agente dei vip scomparso di recente. "Frank era amico di Eros e quindi lo invitavamo alle feste e lui mi vedeva che prendevo sempre il microfono in mano e facevo un po' l'intrattenitrice e mi diceva sempre ‘devi fare qualcosa’ e da lì abbiamo iniziato a camminare insieme...", ha ricordato la showgirl con una punta di nostalgia. Oltre a Tuzio, nel suo cuore occupa un posto speciale anche il produttore Bibi Ballandi, anche lui morto di recente: "è arrivato al momento giusto e mi ha dato una grande mano... quindi sono due persone che ti fanno svoltare la vita", ha commentato Michelle.

MICHELLE HUNZIKER, L’IMPEGNO CON DOPPIA DIFESA E MINACCE AD AURORA

Nel corso de L'Intervista a Michelle Hunziker ci sarà spazio anche per qualche domanda di Costanzo sui suoi progetti futuri, dalla conduzione di Scommettiamo che, ormai sempre più certa ad una nuova possibile conduzione al prossimo Festival di Sanremo: "Guarda, sì! Se lo dico qua magari succede...", ha commentato la showgirl. L'attenzione si è quindi spostata su un aspetto delicato, quello che vede Michelle in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza alle donne. Un impegno che ha trovato concretezza nell'associazione Doppia Difesa realizzata insieme a Giulia Bongiorno ma che di recente ha subito le pesanti accuse di Selvaggia Lucarelli. "Per me Doppia Difesa è come se fosse una quarta figlia. Per me è importante", ha commentato la Hunziker che, in merito agli attacchi ricevuti ha ammesso di esserci rimasta particolarmente male poiché ha visto il gesto della giornalista come un attacco giunto in due momenti importanti delle vite di entrambe le fondatrici, una all'Ariston e l'altra candidata alle prossime elezioni politiche. Infine, a proposito di violenza sulle donne, anche lei è stata vittima di un ricatto choc che avrebbe coinvolto la figlia Aurora. "A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora...", ha rivelato per la prima volta. Dei balordi, dunque, l'avrebbero minacciata di buttare l'acido in faccia alla figlia se non avesse pagato in bitcoin la somma indicata: "Ho vissuto un dramma", ha chiosato.

