Nadia Toffa/ La Iena cittadina onoraria di Taranto: mozione approvata all'unanimità

Nadia Toffa, la Iena cittadina onoraria di Taranto: mozione approvata all'unanimità. Le ultime notizie sull'inviata e conduttrice de Le Iene, che ha combattuto contro il cancro

21 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto: la mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale. L'iniziativa è partita direttamente dai cittadini che, tramite appelli e messaggi sui social network, hanno passato la proposta alla classe politica locale. La Iena, che si è occupata dell'Ilva di Taranto e della salute dei cittadini in vari servizi, è stata anche madrina della campagna “Ie Jesche Pacce Pe Te”, realizzata dal gruppo “Amici del Mini Bar”. Nadia Toffa ha dato grande risalto alla raccolta fondi, attraverso la vendita delle magliette, destinata al reparto di pediatria dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I problemi ambientali legati all'inquinamento e all'Ilva sono battaglie che la Iena sta ancora conducendo: spesso si è recata in visita ai cittadini parlando con le famiglie e i bambini, ascoltando le storie di chi, anche a pochi anni, si è trovato a combattere contro il cancro, come poi ha fatto lei.

NADIA TOFFA: I SERVIZI SU TARANTO, ILVA E LA PICCOLA GABRIELLA

«Tanta allegria stamattina e un po' di stupidera. Che sia una buona giornata! Facciamo in modo che lo sia», questo il saluto social di Nadia Toffa nel giorno in cui viene annunciata l'approvazione della mozione per renderla cittadina onoraria di Taranto. La mozione, presentata dal consigliere Marco Nilo, è stata approvata all'unanimità. Tra i bambini che Nadia Toffa ha incontrato a Taranto c'è anche Gabriella, che la Iena ha ricordato quando ha annunciato che aveva avuto un cancro. Proprio la storia della piccola le ha dato la forza per affrontare la chemioterapia. «Quando vedi la prima ciocca di capelli che ti rimane in mano è una cosa fisica molto forte. In quel momento ho pensato a Gabriella, una bambina di Taranto che ci ha raccontato della sua battaglia contro il tumore», ha detto proprio Nadia Toffa. E a Gabriella si è rivolta direttamente: «Io ti devo un favore Gabriella, perché ho pensato proprio a te e ho detto “se ce la fa uno scricciolo come Gabriella non vedo perché non ce la devo fare anch'io”». La piccola Gabriella le ha risposto con un videomessaggio: «Ciao Nadia, mi hai fatto emozionare, tu sei una guerriera come me ora. Non preoccuparti per i capelli perché crescono più forti e più lunghi di prima. Un bacione da Gabriella. Ti aspettiamo qui a Taranto». Clicca qui per il video di un servizio di Nadia Toffa su Taranto.

© Riproduzione Riservata.