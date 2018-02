Nama e Rita/ Chi sono le due ragazze del pubblico de Isola dei Famosi 2018?

Nama e Rita, sedute nel gruppo dei parenti ed esclusi dell'Isola dei Famosi 2018, sono state ripetutamente inquadrate dal regista Roberta Cenci. La loro bellezza non è passata inosservata

21 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Nama - Isola dei Famosi 2018 (Foto da Twitter)

Nama e Rita sono le due ragazze inquadrate dal regista Roberto Cenci nel corso della quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018. La padrona di casa, Alessia Marcuzzi, ha voluto conoscere meglio le due presenze "estranee", sedute nel parterre riservato agli eliminati. Ecco il surreale siparietto avvenuto in studio con protagoniste inconsapevoli le due 'guest star': Nama: "Sono cugina di Rita". Marcuzzi: "Rita, sei parente di qualcuno?" Rita: "No". E su Twitter è caccia al profilo Instagram delle due donne per ammirare, in foto, la loro bellezza travolgente: "NAMA TI AMO GIÀ (e ti stalkererò su Instagram)" oppure "NAMA è chiaramente la figlia di DONNA FRANCISCA MONTENEGRO #isola" o ancora "Domani Nama/Tama dalla D'Urso e carriera assicurata #isola" ed infine, "Chi è Nama non lo so. Ma so che il regista ce stava a provà #isola". E, poi, "E dopo che anche la #gialappas si è accorta delle inquadrature si è scoperto che si chiama #nama #isola"

LE INQUADRATURE FORTUNATE DI ROBERTO CENCI

Roberto Cenci, regista dell'Isola dei Famosi 2018, nelle scorse settimane, ha decretato il successo di un 'parente di', diventato, in pochi fotogrammi, una vera e propria star, osannata dalle donne di tutta Italia, e da Vladimir Luxuria che, su Twitter, l'ha definito 'bono'. Si tratta di Michael, il figlio di Franco Terlizzi. Sguardo penetrante, muscoli in bella vista, il ragazzo ha stregato le telespettatrici da casa e Barbara D'Urso che l'ha fortemente voluto in studio in qualità di opinionista. L'ex pugile, intanto, in Honduras, ha sponsorizzato il figlio, a Bianca Atzei, come fidanzato, per fargli passare le pene d'amore per la fine della sua storia con Max Biaggi: "Lui è bello, ha gli addominali, la tartaruga e va in palestra ma non è gonfio ed è alto 190 cm". La cantante, però, al momento, rigetta ogni tentativo di parentela: "Ma 1,90 m è troppo per me, io gli arrivo al ginocchio! Poi io sarei in imbarazzo a uscire con lui, è troppo piccolo per me. E io preferisco la pancetta, non mi piacciono gli uomini palestrati con gli addominali definiti". Non le mancheranno, sicuramente, le pretendenti al suo cuore. Più che Isola dei Famosi, per lui, potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne?

