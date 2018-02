Nancy Brilli/ I 18 anni del figlio Francesco e nessun nuovo amore dopo Roy De Vita

Nancy Brilli, mamma orgogliosa del figlio Francesco, frutto dell'amore con il regista Luca Manfredi, che ha, da poco, compiuto 18 anni. E' l'unico uomo della sua vita?

21 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Nancy Brilli: la nuova vita dopo Roy De Vita

Nancy Brilli ha posato per il settimanale Chi, in edicola questa settimana, assieme al figlio Francesco che, in questi giorni, ha festeggiato i primi 18 anni di vita: "Lo ammetto i 18 anni di mio figlio Francesco sono un traguardo anche per me. Ce l'ho fatta. Mi fa impressione e mi commuove ma allo stesso tempo mi riempie di soddisfazione. L'ho cresciuto fino a questo punto quasi da mamma single, perché il suo papà Luca (Manfredi, ndr) ha sempre molto da fare, ha altri figli e io non ho avuto alle spalle una famiglia. Insomma me lo sono cresciuto e coccolato da solo ed è venuto benissimo!". L'attrice avrebbe voluto che la famiglia Manfredi le fosse stata vicina per la crescita ed educazione del suo 'gioiello' più prezioso: "In realtà ogni volta che mi metto con un uomo mi sposo tutta la sua famiglia, ma pensavo fosse più facile integrarsi con i Manfredi. Alla fine solo mia zia materna Marisa mi è stata davvero vicina quando Francesco era piccolo. Ma è andata benissimo, io sono una che non si arrende mai davanti alle difficoltà, sono che una che va avanti. Francesco è un ragazzo maturo, bravo a scuola e anche molto protettivo con me, negli ultimi tempi".

UN NUOVO AMORE ALL'ORIZZONTE

Nancy Brilli ha una vita piuttosto 'turbolenta' dal punto di vista sentimentale. E' stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio con Luca Manfredi, durato appena 5 anni. E' stata, infine, fidanzata, per 15 anni, con il chirurgo estetico Roy De Vita: "Assolutamente sì. Ma sono stata male ed è stato impossibile. Adoro avere tanti ragazzi in casa, a volte dormono qui anche in dieci. E ho tutta una famiglia di amici intorno. Dopo due matrimoni, vari amori e una convivenza di 15 anni, mi chiedo che cosa è oggi la famiglia?". L'attrice, dopo tante riflessioni personali, è arrivata ad una conclusione molto semplice: "Ho sofferto molto inizialmente per la fine della storia con Roy. Ero stanchissima e avevo la necessità di ristabilire gli equilibri nella mia vita. Adesso la famiglia, siamo io e Francesco e tutti quelli che ci vogliono bene. Famiglia sono coloro che mi accettano per come sono, fino in fondo". Nancy Brilli, dopo la fine della sua storia d'amore con Roy De Vita, ha deciso di prendersi un periodo di assoluta lontananza dagli uomini per riprendere in mano la propria vita. E smentisce di essere fidanzata con l'ambasciatore del Belize Pupi D'Angieri: "Macché, è un caro amico. Conosco la moglie ed i figli". L'attrice, adesso, vuole concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Recentemente è diventata impresaria teatrale e ha prodotto lo spettacolo di Giovanna Mori al Brancaccino. Ed un ritorno sul piccolo schermo con un progetto davvero innovativo: "Per la tv mi hanno proposto una cosa molto carina, un programma in diretta da casa mia. Un format curioso in cui c'è una padrona di casa al centro e molte storie di personaggi che entrano ed escono".

