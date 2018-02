Nicola Panico VS Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne, scontro social al veleno

Scontro social tra Nicola Panico e Lorenzo Riccardi: l'ex fidanzato di Sara Affi Fella provoca, il corteggiatore di Uomini e Donne replica prontamente.

21 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nicola Panico e Lorenzo Riccardi

Scontro social tra Nicola Panico e Lorenzo Riccardi. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella e il corteggiatore di Uomini e Donne si stanno lanciando delle frecciatine indirette che, tuttavia, non sono passate inosservate a chi segue attentamente le vicende del trono classico. Nicola Panico, su Instagram Stories, ha commentato così le vicende del trono classico: "Più falso dei 7 euro di carta!". L’ex fidanzato della tronista napoletana non ha fatto nomi ma Lorenzo Riccardi ha prontamente replicato con una Instagram Stories che sembra una risposta alla battuta di Panico. “Che bello quando alla gente brucia il c**o. Siete la mia forza, grazie infinite", ha replicato il corteggiatore. I due sono stati attenti a non scrivere nomi, ma i fans di Uomini e Donne non hanno dubbi: quello tra Nicola Panico e Lorenzo Riccardi è un botta e risposta senza esclusioni di colpi. L’ex protagonista di Temptation Island, dunque avrò voluto lanciare un messaggio al ragazzo che sembra aver fatto breccia nel cuore di Sara?

I DUBBI DI LORENZO RICCARDI

Nicola Panico si è lasciato andare al commento “Più falso del 7 euro di carta” dopo aver seguito quanto sta accadendo al trono classico. Lorenzo Riccardi, dopo essere uscito sia con Sara Affi Fella che con Nilufar Addati, ha scelto di dichiararsi per la Addati sollevando, tuttavia, molti dubbi. Lorenzo, infatti, dopo essersi dichiarato per l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano, è uscito in esterna con Sara Affi Fella con la quale è anche scattato il bacio. Dall’atteggiamento, dunque, sembra che Lorenzo stia lentamente cambiando idea e che, in realtà, il suo interesse sia rivolto proprio alla Affi Fella. Le parole di Nicola Panico, dunque, sono dettate da una gelosia nei confronti del corteggiatore di Uomini e Donne o sono un modo per mettere in guardia Sara? Lorenzo, dunque, non suscita molta fiducia: riuscirà a far cambiare idea a tutti?

© Riproduzione Riservata.