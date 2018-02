RICKY MEMPHIS/ “A 50 anni sono un eterno ragazzino. Dio? E’ il mio antidepressivo“

Ricky Memphis compie 50 anni: l'attore romano, protagonista di Immaturi - La serie e del film Sconnessi, è stato intervistato da Diva e Donna e da La vita in diretta.

21 febbraio 2018 Fabio Morasca

Ricky Memphis compie 50 anni (Web)

Ricky Memphis è attualmente in tv con Immaturi - La serie, la serie tv in onda su Canale 5 tratta dall'omonimo film. L'attore romano è stato intervistato dal settimanale Diva e Donna anche in concomitanza con l'uscita del film Sconnessi, nelle sale cinematografiche. Memphis, inoltre, avrà anche un piccolo ruolo nel film Loro, la pellicola di Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, nel quale interpreterà un personaggio ispirato a Stefano Ricucci. Ricky Memphis, a breve, festeggerà i suoi primi 50 anni. Con le seguenti dichiarazioni, l'attore ha confidato di non essere rappresentato dalla sua età anagrafica: "Non me li sento e lo dico anche con una certa inquietudine. Sono un eterno ragazzino anche se compio mezzo secolo. Fisicamente, invece, sono pieno di acciacchi e mi sento più stanco di prima. Giocare con mia figlia mi distrugge. Non ho fantasia e sono un pigro, mentalmente e fisicamente". Ricky Memphis ha due figli avuti dall'attuale compagna Alessia Cerasaro: Francesco, che oggi ha 12 anni, e Maria, che invece ha 4 anni e mezzo.

RICKY MEMPHIS: "USO WHATSAPP PER I MESSAGGI VOCALI"

Il film Sconnessi parla della dipendenza delle persone dalla connessione Internet. Ricky Memphis ha dichiarato di non essere fissato con lo smartphone e con le applicazioni: "Lo uso come telefono e non ho i social. Uso Whatsapp per i messaggi vocali che trovo utili". Parlando del personaggio che ha interpretato per Immaturi, sia per il film che per la serie, invece, Memphis ha dichiarato di non riconoscersi nel suo personaggio "bamboccione", considerando che lui, avendo perso il padre molto presto, si è sempre dato da fare, sacrificando anche gli studi. L'attore romano è stato ospite anche alla puntata odierna de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1. In questo caso, Ricky Memphis si è soffermato sulla paura, affermando che la fede, da questo punto di visto, lo aiuta decisamente a superare tutti i suoi timori: "Il signore Dio e la preghiera mi rilassa più di qualsiasi antidepressivo e antiansiogeno". Tornando al suo lavoro, il pubblico potrà rivedere presto Ricky Memphis insieme a Giorgio Tirabassi, suo partner in Distretto di Polizia, nel film Il grande salto.

