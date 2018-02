Reazione a Catena/ Marco Liorni sostituisce Amadeus alla conduzione? L'indiscrezione

Cambio di conduzione a Reazione a Catena? Secondo le indiscrezioni lanciate dal portale tvZoom, Marco Liorni potrebbe presto sostituire Amadeus alla guida del programma.

21 febbraio 2018

Il portale TvZoom ipotizza di un cambio nella conduzione del programma Reazione a catena. Il quiz del preserale estivo di RaiUno dovrà dire salutare Amadeus che per quattro stagioni è stato il padrone di casa. Secondo alcune recenti indiscrezioni tanti i nomi papabili per la sostituzione tra cui Massimiliano Ossini, Sergio Assisi e Paola Minaccioni. I seguenti nomi non avrebbero però convinto del tutto la dirigenza. Così la scelta definitiva sarebbe ricaduta su Marco Liorni. Il conduttore romano, classe 1965, è definito da molti “il bello della tv”. Liorni, nella sua carriera, si è sempre diviso tra informazione e intrattenimento, pur non avendo mai condotto fino a ora un quiz televisivo.

MARCO LIORNI PRENDE IL POSTO DI AMADEUS? UN DETTAGLIO IN COMUNE

Un cambio radicale quindi per Marco Liorni che dalla conduzione della vita in diretta si occuperebbe di un game. Ricordiamo che Amadeus e Liorni hanno in comune lo stesso manager, Lucio Presta, e la certezza di essere dei volti graditi al pubblico. Si tratterebbe di un nuovo importante incarico televisivo per Marco Liorni, che ha alle spalle una lunga carriera. Ricordiamo solo alcuni: nel film Notte prima degli esami - Oggi è lui a dare il via attraverso il suo programma radiofonico al flash-mob sul ponte Sant'Angelo, nel quale centinaia di persone si denudano contemporaneamente. Ha vinto tre volte il Telegatto per Trenta ore per la vita, Saranno Famosi e Grande Fratello e una volta il Premio TV - Premio regia televisiva per La Vita in diretta. Candidato a personaggio rivelazione del 2012. Una carriera quindi in crescendo per il conduttore sempre molto apprezzato dal pubblico.

