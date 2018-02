Rita Dalla Chiesa e la paura degli aerei/ “Mi blocco. Per tornare a Palermo devo prendere la nave...”

Rita Dalla Chiesa e la paura degli aerei: il racconto a La Vita in Diretta. “Mi blocco. Per tornare a Palermo devo prendere la nave...”, ha spiegato la conduttrice. Le ultime notizie

21 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Rita Dalla Chiesa e la paura degli aerei

Si è parlato di paure oggi a La Vita in Diretta e Rita Dalla Chiesa, ospite di Francesca Fialdini su Raiuno, ha confessato la sua. La conduttrice ha svelato di avere paura di volare. Niente aerei dunque per lei, neppure per tornare a Palermo, città a cui è legata. «Prendo la nave da Civitavecchia per arrivarci», ha raccontato Rita Dalla Chiesa. Ma a La Vita in Diretta si è parlato anche di nostalgia e la conduttrice ha rivelato di averne non solo per le persone, ma anche per posti e periodi. «Ho nostalgia di tante persone, ma continuo a farle vivere dentro di me e ragiono come se ci fossero», ha spiegato Rita Dalla Chiesa. Ma il suo racconto non è finito qui, perché ha aggiunto ad esempio di avere nostalgia anche «di posti e periodi vissuti, così come dell'odore del gelsomino di Palermo: quello è il profumo dell'adolescenza». E poi ha confessato un desiderio: «Ho voglia di incontrare persone che entrano in un ristorante con questo mazzetto di gelsomini...».

RITA DALLA CHIESA E LE SUE PAURE

Rita Dalla Chiesa ha parlato della sua paura di prendere l'aereo anche sui social: «Dal Polo Nord a Marsiglia a Los Angeles... in due ore, con i miei cani vicini e nella poltrona di casa. Così evito la paura dell'aereo. Ma non è la stessa cosa», ha scritto tempo fa mentre guardava una puntata di Kilimangiaro, il noto programma di Raitre. Ad una utente che provò a convincerla a superare la sua paura («È bellissimo prendere l'aereo, Rita, è libertà»), la conduttrice replicò: «Ogni tanto lo prendo e poi mi riblocco». Ma Rita Dalla Chiesa ha avuto anche paura di perdere Fabrizio Frizzi. Ne parlò a Verissimo: «Ho avuto paura quando si è sentito male, ma ho pensato che le seconde famiglie vadano rispettate e non sono corsa in ospedale. Mi sono tenuta in contatto con la moglie Carlotta, ma sono rimasta a casa... Fabrizio è una persona per bene e non si meritava il massacro mediatico. Una persona forte da tanti punti di vista; io lo ammiro molto e lo stimo molto».

Dal Polo Nord a Marsiglia a Los Angeles.., in due ore, con i miei cani vicini e nella poltrona di casa. Così’ evito la paura dell’aereo. Ma non è’ la stessa cosa #kilimangiaro #rai3 — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) 7 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.