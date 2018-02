SALVATORE ARANZULLA/ Il mio successo? Spiegare le cose come si fa ad un bimbo di 12 anni (E poi c’è Cattelan)

Salvatore Aranzulla, imprenditore e blogger di successo, ha esposto le proprie perplessità sull’effettiva utilità nell’affidarsi ad influencer per aumentare i volumi di vendita.

21 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Salvatore Aranzulla a E poi c’è Cattelan

Il noto divulgatore e blogger informatico Salvatore Aranzulla questa sera è ospite nella consueta puntata di E poi c’è Cattelan in onda su Sky Uno. Un’occasione imperdibile per conoscere i segreti del successo di questo giovane italiano nato in Sicilia che ha saputo far crescere il proprio blog Aranzulla.it in maniera esponenziale facendolo diventare tra i primi 30 letti in Italia con un fatturato di circa 2 milioni di euro l’anno. In una recentissima intervista rilasciata al portale Vanity Fair, Aranzulla ha cercato di spiegare come alla base del proprio successo ci sia la volontà di risolvere i quesiti degli internauti in maniera semplice e diretta: “Aranzulla.it è nato per aiutare i miei amici a risolvere i loro problemi informatici. Avevo 12 anni e allora raccoglievo i miei suggerimenti su articoli scritti con Word. Sono passati tanti anni, ma la semplicità è sempre la chiave: spiegare le cose come si farebbe ad un bimbo di 12 anni. Monitoriamo quello che le persone stanno cercando sulla tecnologia, identifichiamo dei bisogni e spieghiamo come risolverli. Ecco il segreto. La domanda più cercata dagli italiani? In questo periodo moltissima gente si chiede come contattare il proprio operatore telefonico per poter parlare con una persona. Pensandoci, non è così semplice. Noi cerchiamo proprio la combinazione esatta da digitare sulla tastiera per parlare con l’operatore”.

SALVATORE ARANZULLA, CRITICO SUGLI INFLUENCER

Salvatore Aranzulla è un vero e proprio pioniere in Italia del processo di digitalizzazione eppure non sembra avere un’idea molto positiva sul ruolo dei cosiddetti influencer. Infatti, nella stessa intervista rilasciata a Vanity Fair, Aranzulla ha manifestato perplessità su come effettivamente gli influencer possono indirizzare l’attenzione della gente verso determinati prodotti: “Sono molto critico sugli influencer. Stento a capire come queste persone possono influenzare le persone con una foto su Instagram. Su Aranzulla.it tramite i nostri consigli riusciamo a generare vendite per 7 milioni di euro. Se un investitore compra una pubblicità su di noi ha un ritorno di visibilità concreto, ma con un influencer come fa? Certo alcuni youtuber e instagrammer muovono migliaia di persone, me ne accorgo quando vado agli eventi. Ma, torno a ripetere, quando vai a vedere i numeri che spostano con la loro influenza, quanto effettivo volume di vendita generano?”.

