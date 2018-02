STRISCIA LA NOTIZIA/ Buoni ascolti ma critiche sul web

Questa sera, mercoledì 21 febbraio, Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.

21 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, mercoledì 21 febbraio alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, condotta da Ficarra e Picone. Ieri sera Striscia ha avuto la meglio sul suo principale competitor, I Soliti Ignoti – Il Ritorno. Il game show di Rai 1 ha ottenuto 5.585.000 spettatori con il 20%, mentre Striscia La Notizia ha registrato una media di 6.186.000 spettatori con uno share del 22.1%. A favorire il programma di Canale 5, la staffetta con la quinta puntata dell’Isola dei Famosi in onda al termine del tg satirico. Il popolo del web, però, ha criticato lo spazio dedicato da Striscia al canna-gate del reality: “Visto gli ascolti dell'#isola ho capito il lavoro di #Striscialanotizia: destare l'attenzione sul comportamento della Marcuzzi per farle fare ascolti. Complimenti: obiettivo centrato. Ma #isola resta una trasmissione inguardabile”, “Mediaset è una perfetta macchina di marketing, sul caso Cannagate l'Isola fa l'occhiolino a #striscialanotizia che rimanda la palla all' #Isola che passa il tutto a #Pomeriggio5 e #domenicalive, per me questo è il genio” e “Ricordatevi che #striscialanotizia potrebbe chiudere la storia delle canne un tre secondi poiché ha le prove... Solo che Striscia sta pubblicizzando il programma”.

Inchiesta rifiuti in Campania

La procura di Napoli ha aperto un’indagine in seguito ai video-inchiesta di Fanpage.it sul traffico e lo smaltimento di rifiuti in Campania. Tra gli indagati c’è anche Rory Oliviero, ex presidente del consiglio comunale di Ercolano che a novembre 2016 era stato ripreso da una telecamera nascosta di Striscia la Notizia mentre chiedeva ad una donna 10mila euro in cambio di un’assunzione a tempo indeterminato all'Ospedale del Mare di Napoli. Nel nuovo video di Fanpage.it, Oliviero chiede a Nunzio Perrella, ex camorrista pentito, un “contributo” di 50mila euro, che gli verrà consegnato all'interno di una valigetta vuota (ma che lui crede piena), in cambio dell’assegnazione dell’appalto relativi allo smaltimento di fanghi tossici.

© Riproduzione Riservata.