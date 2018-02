Simona Ventura a Sanremo Young/ Silurata da Mediaset, torna in Rai da Antonella Clerici: destini incrociati?

Simona Ventura giudice d'eccezione della seconda puntata di Sanremo Young dopo il no di Mediaset ad un programma sportivo con la sua conduzione, si consolerà in Rai da Antonella Clerici?

21 febbraio 2018 Hedda Hopper

Simona Ventura

Non sempre c'è posto per i puro sangue nelle corse e lo sa bene Simona Ventura che, dopo anni lontana dalla tv, è tornata in pista grazie a Maria De Filippi e il suo Selfie, e adesso? La storica conduttrice ha fatto furore in Rai e e Mediaset dove il suo pubblico l'ha seguita con affetto anche durante il suo ultimo programma ma sembra proprio che non ci siano altre cose da fare per lei, almeno non al momento. Si era parlato di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello Nip in partenza in primavera ma anche di lei come conduttrice di un programma sportivo che possa accompagnare la fine delle partite dei prossimi Mondiali. Un connubio perfetto di spettacolo e sport, ambiente a lei noto dopo anni a Quelli che il Calcio e non solo. Ma anche questo progetto è fallito visto che, sembra, che Mediaset abbia pensato a Nicola Savino e la Gialappa's Band per la conduzione di questo programma. E quindi?

SIMONA VENTURA A SANREMO YOUNG

Simona Ventura si consola con l'amica e collega Antonella Clerici che la ospiterà venerdì sera nella seconda puntata di Sanremo Young, il talent show di Rai1 in diretta dal teatro Ariston. Dopo il successo della prima puntata, Antonella Clerici è ormai lanciatissima verso la prima serata e sembra che non tornerà alla Prova del Cuoco dalla prossima stagione proprio per dedicarsi a nuovi progetti. Un destino comune, strade che si incrociano per le due conduttrici confermando sempre più l'idea che questo mondo fatto da uomini e per gli uomini lasci davvero poco spazio a due protagoniste come loro. Cosa saranno in grado di fare con le loro carriere? Riusciranno davvero ad avere quel posto che spetta loro di diritto e non solo tra la manovalanza ma anche nei posti decisionali che contano? Lo speriamo vivamente per entrambe.

© Riproduzione Riservata.