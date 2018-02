Teo Mammucari e Thais Wiggers sono tornati insieme?/ Abbracci, sorrisi e carezze nel centro di Roma

Tra Thais Wiggers e Teo Mammucari è scoppiato nuovamente l'amore? Le foto mostrano una serenità 'sospetta' tra l'ex velina ed il conduttore de Le Iene. C'è lo zampino della figlia Julia?

21 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Thais Wiggers e Teo Mammucari di nuovo insieme?

Il settimanale Diva e Donna, in edicola questa settimana, ha beccato Teo Mammucari e l'ex fidanzata Thais Wiggers, in giro per Roma, tenendosi a braccetto, tra sorrisi, giochi di complicità e lunghe chiacchierate, incuranti degli sguardi indiscreti della gente e dell'obiettivo furtivo dei paparazzi. I due genitori della piccola Julia sono stati assieme fino al 2010, subito dopo la nascita della figlioletta. Un clima distesa, giocoso, cordiale che, subito, ha fatto pensare ad un imminente ritorno di fiamma. L'ex velina, però, ad oggi, per le cronache gossippare, risulterebbe ancora fidanzata con l'ex iena Paul Baccaglini da circa sette anni. Con la mamma di sua figlia, il conduttore tv mostra una certa confidenza: come testimoniano gli scatti del magazine rosa, in edicola questa settimana, il presentatore romano la abbraccia, le compra delle rose rosse da un venditore ambulante prima di rifugiarsi in una boutique di lusso per regalarle una borsa da favola, che poi la showgirl mostra orgogliosa su Instagram con tanto di didascalia 'sospetta': "Quando ti fanno un regalo che ti rende davvero felice!!". Un piccolo gesto in pura amicizia in amicizia o qualcosa di più profondo che fa sognare gli amanti del gossip? Dopo una crisi, a volte, può tornare il sereno ritrovandosi più uniti che mai. Sarà così?

LA ROTTURA TRA THAIS E TEO

Thais Wiggers, dopo la rottura con Teo Mammucari, ha rilasciato una serie di dichiarazioni, al settimanale Chi, in data marzo 2010, per parlare di una separazione, presa di comune accordo, per non turbare la crescita della figlia Julia: "All`inizio tra noi c`è stata solo grande attrazione. Poi è nato l`amore e nostra figlia Julia. Ma la differenza di età e i nostri caratteri opposti ci hanno diviso". I rapporti con il conduttore de Le Iene sono sempre stati buoni e cordiali, a lui Thais ha sempre chiesto una sola cosa: "Promettimi che proteggerai sempre la nostra Julia. Sempre. So che lo farai. Grazie Teo per tutto quello che mi hai dato. Ma ora ricomincio da... me. Ora vivo a Milano con mia figlia. Con Teo saremo due bravi genitori". Solo pochi mesi fa, il dirigente del Palermo, a Vanity Fair, ha rivelato di non essere per nulla infastidito del chiacchiericcio sulla possibilità di una famiglia allargata con la compagna, l'ex fidanzato (e padre di sua figlia: "Il padre biologico è Teo Mammucari. Con lui il rapporto è disteso, anche se ovviamente non siamo fratelli. Sono del parere che un figlio soffre quando non è amato, non quando è amato da due padri“. Quanta modernità!!!

© Riproduzione Riservata.