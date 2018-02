Un posto al sole/ Vittorio scopre il legame tra Anita e Luca? (Anticipazioni 21 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 21 febbraio: Vittorio segue Anita e la trova insieme a Luca Grimaldi. Scopre la verità sul loro particolare legame?

21 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà oggi una nuova interessante puntata di Un posto al sole, in onda a partire dalle ore 20:40 circa. In essa ci sarà ancora grande apprensione per le sorti di Peppino, con Luisa e Franco in prima fila al capezzale dell'uomo. La loro preoccupazione sarà inevitabile proprio nel momento in cui Boschi sembrava essere sul punto di tornare insieme ad Angela. Ma l'avvicinamento alla sua ex fiamma potrebbe sancire nuovi problemi per i genitori di Bianca. Valentina sarà ancora in crisi a causa delle recenti vicissitudini relative a Gaetano e alla sua famiglia. Proprio per questo Angela le ricorderà i rischi che continueranno a correre lei e Sofia se resteranno insieme ad una persona tanto pericolosa. La soluzione potrà essere soltanto una: porre fine a questa relazione una volta per tutte. Ma davvero Valentina avrà il coraggio di compiere un simile gesto? Un posto al sole. Vittorio segue Anita e...

ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE 21 FEBBRAIO

Nell'episodio odierno di Un posto al sole, Vittorio si renderà conto di non avere grandi possibilità con Anita. La ragazza continuerà a rifiutarlo, motivo per cui lui comincerà a pensare che possa esserci sotto dell'altro. Ipotizzerà quindi che Anita sia già fidanzata e deciderà di seguirla per capire chi possa essere la persona che lei frequenta. E proprio in uno dei suoi pedinamenti la troverà a colloquio niente meno che con Luca Grimaldi. Scoprirà come stanno davvero le cose tra loro? Roberto Ferri scoprirà che Sandro e Alberto hanno legato, fin dal momento in cui quest'ultimo ha fatto il suo ritorno a Palazzo Palladini. Per l'imprenditore sarà impossibile fare a meno di chiedersi quali siano le vere intenzioni dell'avvocato e se essi lo riconducano proprio alla famiglia Ferri. Sta dunque usando Sandro solo per arrivare al suo ricco e potente padre? Roberto cercherà di mettere in guardia il figlio sulle possibili conseguenze di questa assurda amicizia, ma da sempre conosciamo il carattere testardo dell'aspirante attore....

