Una Vita / Paciencia lascia per sempre Acacias 38 e Servante? (Anticipazioni 21 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 21 febbraio: Paciencia decide di partire per Cuba per soccorrere la sorella malata e chiede a Servante di non seguirla nel viaggio.

21 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Tra i tanti personaggi presenti fin dalla prima puntata di Una Vita, non possiamo dimenticare Paciencia e Servante, i due più strampalati di Acacias 38. I coniugi rappresentano un po' quello che la famiglia Miranar è all'interno della telenovela Il Segreto, ovvero una boccata di ossigeno e di divertimento all'interno di trame drammatiche e piene di problemi. Ma anche questa longeva coppia, che i telespettatori amano, potrebbe ben presto separarsi. La simpatica Paciencia ha infatti ricevuto una lettera dalla sorella che le ha chiesto di recarsi a Cuba per prestarle soccorso. A causa di una grave malattia, ha infatti bisogno di aiuto e Paciencia è l'unica che potrebbe aiutarla a crescere il figlio. Tale richiesta non resterà inascoltata e anche Servante si renderà disponibile a seguire la moglie in questo lungo viaggio oltreoceano. Se sulle prime però Paciencia prenderà in considerazione la richiesta del marito, poi si renderà conto che non è giusto che lui rinunci al suo lavoro e ai suoi amici. Deciderà quindi di partire da sola...

Una Vita: Teresa disperata al capezzale di Mauro

Nella puntata di Una Vita di oggi non mancheranno le novità ad Acacias 38, con Paciencia decisa a trasferirsi a Cuba per aiutare la sorella. Anche Celia avrà le idee chiare: il suo matrimonio con Felipe non potrà avere futuro. Lei stessa si è resa conto di non avere mai pensato al marito durante le ore della sua prigionia e di voler vedere al più presto il figlio Tano, raggiungendolo a Londra dove ancora si trova per motivi di studio. Ma la persona che più di ogni altra farà ammenda dei propri errori sarà Teresa: più che mai pentita di avere respinto Mauro quando avrebbe potuto vivere alla luce del sole l'amore per lui, la maestra resterà al suo capezzale, decisa a concedersi con lui una seconda possibilità? Ma riuscirà a rimediare agli errori del passato? Purtroppo le condizioni del poliziotto resteranno ancora molto gravi e anche dopo il delicato intervento chirurgico non darà segni di miglioramento...

