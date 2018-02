Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio, il ritorno è possibile? Il messaggio di speranza della Galgani (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani continua a sperare in un possibile ritorno di fiamma con Giorgio Manetti: i post social della dama confermano.

21 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Ancora lacrime per Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne e tutto per colpa di Giorgio Manetti. Un'intervista rilasciata dal cavaliere del Trono Over ha inevitabilmente riacceso le speranze della dama, che, leggendo un numero del settimanale DiPiù di qualche tempo fa, ha scoperto che in verità Giorgio l'ha amata seppur a modo suo. Una scoperta che ha sbalordito la Galgani, ora speranzosa che qualcosa tra loro possa cambiare, anche in forza delle sensazioni che, a suo dire, Giorgio prova quando i due ballano insieme in studio. Non sembra essere della stessa opinione Giorgio Manetti, che anche nella nuova puntata di Uomini e Donne ribadirà che tra lui e Gemma non potrà più esserci quello che c'è stato due anni fa. La loro rimane ad oggi una conoscenza ma nulla, stando alle sue dichiarazione, potrebbe portarlo a riconsiderare la possibilità di tornare con Gemma.

IL MESSAGGIO DI SPERANZA DI GEMMA

Dichiarazioni quelle di Giorgio Manetti che non sembrano abbattere la Galgani, che continua a mantenere il suo atteggiamento speranzoso. Molti anche i messaggi social della dama del Trono Over, che nelle ultime ore ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Ed è belle giornate che ci sembrano più difficili e faticose che qualcosa di bello accadrà, probabilmente non ce ne accorgeremo neanche perché sarà così sottile da essere un'emozione impercettibile... ma ogni ora, ogni minuto, ogni istante che passa è un dono che riceviamo.... dobbiamo solo saperlo sfruttare al meglio!!!". Saprà sfruttare al meglio anche i pochi spiragli di riavvicinamento che Giorgio continua a darle? O sarà solo l'occasione per mettere un punto definitivo a tutta questa vicenda?

